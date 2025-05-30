1.124 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Far Cry 6 Fırsatını Kaçırmayın!
Far Cry 6 indirime girdi. Kampanya kapsamında açık dünya oyununu 1.124 TL daha ucuza satın almak mümkün. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
Far Cry serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Far Cry 6 için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!
Far Cry 6 Yüzde 75 İndirime Girdi
Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Far Cry 6 da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Far Cry 6'nın standart sürümü 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü. Kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.
Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 170 GB kullanılabilir alan
Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz / Intel Core i7-7700 3.6 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD RX Vega 64 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 170 GB kullanılabilir alan