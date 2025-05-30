1.124 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Far Cry 6 Fırsatını Kaçırmayın!

Far Cry serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Far Cry 6 için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Far Cry 6 Yüzde 75 İndirime Girdi

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Far Cry 6 da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Far Cry 6'nın standart sürümü 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü. Kampanya 12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz

AMD Ryzen 3 1200 3. GHz / Intel Core i5-4460 3.1 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 170 GB kullanılabilir alan

Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri