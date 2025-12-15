Stranger Things'in 5. Sezon 2. Kısım Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in daha ilk bölümlerde tüm dünyanın ilgisini çeken dizisi Stranger Things'in beşinci sezonunun ikinci kısmından ilk fragman geldi. Netflix Türkiye'nin hesabı üzerinden yayınlanan fragman, final sezonunun ilk kısmının en heyecanlı sahnesinde bitmesinden sonra merak edilmeye başlanan ikinci kısımda izleyicileri nelerin beklediğini gözler önüne seriyor.

Stranger Things'in 5. Sezon 2. Kısım Fragmanı Çıktı

Stranger Things'in beşinci sezonunun ikinci kısmından ilk fragman, Netflix Türkiye'nin resmî YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının üzerinden bir saat geçmesine rağmen fragman 5 bin 15 kişi tarafından görüntülendi. Binlerce kişi tarafından beğenilen yeni fragmana yüzlerce yorum yapıldı.

Eğlence devinin ana hesabı üzerinden yayınlanan fragman, bir saat içinde 657 bin 490 kişi tarafından görüntülenip on binlece beğeni aldı. Bununla birlikte fragmana 6 bin 829 yorum yapıldı. İkinci kısmın fragmanı, "Başaramadık. Zaten hiç şansımız yoktu" sözleriyle başlıyor. Devamında ise "Bu iş bitmedi" sözünü duyuyoruz. Bu da ekibin tüm olanlara rağmen asla pes etmeyeceğini gösteriyor.

Stranger Things Konusu

Stranger Things, seksenlerde küçük bir kasaba olan Hawkins'te geçiyor. Will Byers isimli küçük bir çocuğun kaybolması ile başlayan olaylar, çocuğun arkadaşları olan Mike, Lucas ve Dustin'in Will'i bulmak için harekete geçmesi ile bambaşka bir noktaya evriliyor. Birbirine oldukça bağlı olan arkadaşların karşısına bu süreçte telekinezi gücüne sahip özel bir kız olan Eleven çıkıyor.

Arkadaşlar hem Eleven'ı tanımaya hem de onun nasıl kaybolduğunu öğrenmeye çalışıyor fakat her ikisi de onları daha büyük bir soruna götürüyor. Doğaüstü yaratıklar, kasaba için ciddi bir tehdit oluşturmak üzere harekete geçiyor. İnsanlığın onlardan zarar görmemesi için ekibin bir arada kalması ve doğru bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Stranger Things 5. Sezon Oyuncuları

Millie Bobby Brown (Eleven)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Maya Hawke (Robin)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Peki, sizin Stranger Things'in beşinci sezonunun ikinci kısmı ile ilgili beklentileriniz neler? Final sezonunun ikinci kısmını çıkar çıkmaz izleyecek misiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.