The Witcher'ın 4. Sezonuna Servet Harcandı! Film Gibi Bütçesi Var

The Witcher'ın 4. sezonu için ayrılan bütçe belli oldu. Yeni sezon, şimdiye kadarki en pahalı filmin bütçesinin neredeyse yarı fiyatına hazırlandı. Bu yüksek bütçe ise hayranları oldukça heyecanlandırdı. Böylesine yüksek bir tutar, çok emek verilmiş sezonun geleceği yönünde beklentilere neden oldu.

The Witcher'ın 4. Sezonunun Bütçesi Ne Kadar?

The Witcher'ın 4. sezon bütçesinin 221 milyon dolar (9 milyar 161 milyon 886 bin 500 TL) olduğu açıklandı. Bu da bölüm başına 25 milyon doların (1 milyar 36 milyon 420 bin TL) üzerinde bir bütçe ayrıldığı anlamına geliyor. Bu da yeni sezonun en yüksek bütçeli filmin yaklaşık yarı fiyatına yapıldığını gösteriyor.

En pahalı filmlerin başında şu anda 2022 yapımı Jurassic World: Hakimiyet geliyor. Bu film, 465 milyon dolar bütçe ile yapıldı. The Witcher'ın yeni sezonunun bütçesinden 244 milyon dolar daha fazla. Bu da büyük bir merakla beklenen yeni sezonun en yüksek bütçeye sahip filmler kadar pahalı hâle getiriyor.

The Witcher'ın 4. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

The Witcher'ın 4. sezonu, 30 Ekim 2025'te Netflix'te yayınlanacak. Bu sefer dizide Geralt rolünde Henry Cavill olmayacak. Bu rolü, Cavill yerine Liam Hemsworth canlandıracak. Daha önceden bu ana karakter değişikliği hakkında hayranlardan çok fazla tepki gelmişti. Görünüşe göre Netflix, onlara hiç beklemediği kadar bir kaliteli sezon izleterek dizinin popülerliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

IMDb puanı en yüksek Netflix dizileri arasında yer alan The Witcher'ın dördüncü ve beşinci sezonları da art arda çekiliyor. Her iki sezon da Andrzej Sapkowski'nin üç kitabı Lady of the Lake, The Tower of the Swallow ve Baptism of Fire'dan uyarlanıyor. Ayrıca beşinci sezon, son sezon olacak. Söylenenlere göre son sezon, serinin hayranlarının tüm beklentilerini karşılayacak.

