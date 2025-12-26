Stranger Things'in Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? [Video]

Dijital yayın platformu Netflix, Stranger Things'in 5. sezonu için farklı bir strateji izleyerek sezonu kısımlara ayırdı. Bu sebepten ötürü "Stranger Things'in final bölümü ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu rehberde bilim kurgu, gizem ve dram türlerindeki diziye dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Stranger Things'in Final Bölüm Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in son bölümü 1 Ocak 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Final bölümünün ne kadar süreye sahip olacağı açıklanmadı ancak bir saat civarı olması bekleniyor. 5. sezonun ilk dört bölümü 27 Kasım, ikinci kısmı ise 26 Aralık tarihinde yayınlandı.

Stranger Things'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri

Milly Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Brett Gelman (Murray Bauman)

(Murray Bauman) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Eduardo Franco (Argyle)

(Argyle) Priah Ferguson (Erica Sinclair)

(Erica Sinclair) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Jamie Campbell Bower (Vecna)

(Vecna) Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

(Dr. Sam Owens) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things'in oyuncuları arasında Milly Bobby Brown, Winona Ryder, Noah Schnapp ve David Harbour dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Milly Bobby Brown "Eleven" karakterini, Winona Ryder "Joyce Byers" karakterini, Noah Schnapp "Will Byers" karakterini, David Harbour ise "Jim Hopper karakterini canlandırıyor.

Stranger Things Konusu

1980'li yıllarda geçen Stranger Things'te hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.