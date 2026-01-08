Stranger Things'in Gizli Final Bölümü İddiası Netflix'i Çökertti

Stranger Things'in final bölümü, 1 Ocak 2026 tarihinde yayınlandı ancak dizinin seyircilere veda ettiği bu bölüm, bazı hayranlar tarafından gerçek bir final olarak görülmedi. Hatta gizli bir final bölümünün 7 Ocak'ta yayınlanacağına dair bir iddia ortaya atıldı. Bu söylenti, Netflix'in çökmesine neden oldu.

Stranger Things'in Gizli Final İddiasına Netflix Dayanamadı

Stranger Things, 1 Ocak'ta yayınlanan son bölümle birlikte Mike, Eleven ve diğer arkadaşların hikâyesi resmen son buldu. İlk olarak 2016 yılında yayın hayatına başlayan dizi, dokuz yılın sonunda izleyicilerine veda etti ancak bu final bölümü beklentileri karşılamadı. Hayranlar, olay örgüsünün yetersiz olması üzerine bir iddiada bulundu.

İddiaya göre dizinin final bölümündeki son esasında dizinin kötü karakteri Vecna tarafından yaratılan bir illüzyondan ibaretti. Gerçek final ise 7 Ocak'ta yayınlanacaktı. Hayranların teorisi o kadar güçlü bir zemine oturtulmuştu ki binlerce hayran 7 Ocak'ta ekranın karşısına geçip Netflix'i açtı.

Bu yoğunluk karşısında Netflix'in sunucuları dayanamadı ve kısa bir süreliğine hizmet veremez hâle geldi. Netflix, bu olayın üzerine sosyal medya hesaplarından Stranger Things'in tüm bölümlerinin yayınlanmış olduğunu belirtti. Şirket, bu açıklaması ile birlikte gizli bir bölümün daha olmadığını resmen doğrulamış oldu.

Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, bir gün eğer Stranger Things'in devamı gelirse bunun için tüm oyuncuların kendi çocukları olacak kadar yaşlanması gerektiğini belirtti. Belki de bundan on yıl sonra dizi yerine bir film gelir ve dizinin hayranları da oyuncularla birlikte geçmişe dönerek bir nostalji yapar. Peki, siz toplam beş sezon boyunca yayın hayatına devam eden bu dizi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.