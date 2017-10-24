Su Altı Restoranı, Tasarımıyla Büyülüyor

Norveçli mimar ve mühendislerin ortaklaşa inşa ettikleri Avrupa'nın ilk su altı restoranı, alışılagelmedik tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Son derece ilginç ve birazda ürkütücü bir mimariye sahip olan restoranın, klostrofobik bünyeleri biraz ürküttüğü de söylenebilir.

İnşaatı devam eden beton yapının, denizin içinde 36 ayak (11 metre) genişliğinde panoramik bir pencereye sahip olması, restoranın manzarasını başka bir boyuta taşıyor. Karadan başlayarak denizin içine kadar uzanan restoran, su altında 5 metre derinliğe kadar iniyor. Restoranın denizin altında kalan kalın duvarları, en değişken deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış.

Binanın proje yöneticisi olan ve aynı zamanda tasarım ekibinin başında bulunan mühendis Rune Grasdal, "Bina kara ve deniz arasında fark edilebilir bir geçişe sahip olduğu için her iki arazi ve ortam koşullarına uyum sağlayabilen mükemmel bir örnek oluşturuyor." diye konuştu. Grasdal, binanın betondan bir tüp şeklinde tasarlandığını ve doğa içinde vakit geçirmenin tarifsiz keyfini sürmek için dünyadaki tek örnek olacağını da ifade etti.

Ziyaretçiler üç seviyeli söz konusu restoranı, 100 kişilik guruplar halinde ziyaret edebilecekler.