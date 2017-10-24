  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Su Altı Restoranı, Tasarımıyla Büyülüyor

Su Altı Restoranı, Tasarımıyla Büyülüyor

Norveç su altı restoranı
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen proje
YORUM YAZ

Norveçli mimar ve mühendislerin ortaklaşa inşa ettikleri Avrupa'nın ilk su altı restoranı, alışılagelmedik tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

su altı retoran 1

Son derece ilginç ve birazda ürkütücü bir mimariye sahip olan restoranın, klostrofobik bünyeleri biraz ürküttüğü de söylenebilir.

su altı restoran 2

İnşaatı devam eden beton yapının, denizin içinde 36 ayak (11 metre) genişliğinde panoramik bir pencereye sahip olması, restoranın manzarasını başka bir boyuta taşıyor. Karadan başlayarak denizin içine kadar uzanan restoran, su altında 5 metre derinliğe kadar iniyor. Restoranın denizin altında kalan kalın duvarları, en değişken deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış.

Binanın proje yöneticisi olan ve aynı zamanda tasarım ekibinin başında bulunan mühendis Rune Grasdal, "Bina kara ve deniz arasında fark edilebilir bir geçişe sahip olduğu için her iki arazi ve ortam koşullarına uyum sağlayabilen mükemmel bir örnek oluşturuyor." diye konuştu. Grasdal, binanın betondan bir tüp şeklinde tasarlandığını ve doğa içinde vakit geçirmenin tarifsiz keyfini sürmek için dünyadaki tek örnek olacağını da ifade etti.

Ziyaretçiler üç seviyeli söz konusu restoranı, 100 kişilik guruplar halinde ziyaret edebilecekler.

KFC Restoran Tepsilerine Klavye Yerleştirdi TEKNOLOJİ KFC Restoran Tepsilerine Klavye Yerleştirdi

Karnınız mı Acıktı? İşte Karşınızda En İyi 8 Restoran İnceleme Uygulaması MOBİL Karnınız mı Acıktı? İşte Karşınızda En İyi 8 Restoran İnceleme Uygulaması

Google Yemek Siparişi ve Restoran Aramalarını Bir Araya Getirdi İNTERNET Google Yemek Siparişi ve Restoran Aramalarını Bir Araya Getirdi

ETİKETLER: restoran su altı tasarım deniz Norveç

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Live for Speed: S2 Live for Speed: S2
Live for Speed: S2 Live for Speed, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz gerçekçi bir yarış simülasyonu oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
GTA San Andreas SA-MP GTA San Andreas SA-MP
GTA San Andreas SA-MP Grand Theft Auto San Andreas oyununu online olarak oynamanıza olanak sağlayan multiplayer eklentisidir. ÜCRETSİZ
Pro Evolution Soccer 2013 Pro Evolution Soccer 2013
Pro Evolution Soccer 2013 PES 2013, geliştirilen yapa zekası, kapsamlı kontrol mekanizması ve tamamen elden geçirilen taktik ekranı ile futbol oyunları kategorisinin zirvesine oynuyor. DENEME SÜRÜMÜ
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Subway Surfers Subway Surfers
Subway Surfers Subway Surfers, raylarda ve trenlerin üstünde köpekli bir görevliden kaçmayı konu alan macera oyunu. ÜCRETSİZ
Supper Zill Supper Zill
Supper Zill Çok özellikli, kolay kullanımlı okul zili programı. ÜCRETSİZ
Super Mario Forever Super Mario Forever
Super Mario Forever Süper kahraman geri geldi! Hoşgeldin Süper Mario! ÜCRETSİZ

YORUMLAR