Subaru'nun En Güçlü Arabası Yollara Çıkıyor! 450 KM Menzil ve Dahası

Subaru'nun tamamen kendi üretimi olan ilk elektrikli araç Trailseeker seri üretime geçti. Markanın şimdiye kadarki en hızlı otomobili olma özelliği ile öne çıkan araba, marka açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl Japan Mobility Show'da sergilenen araç ilerleyen haftalarda yollara sürülmeye başlanacak.

Subaru Trailseeker Özellikleri

Subaru Trailseeker, Subaru'nun klasik dört çeker sistemini elektrikli performansla birleştirerek 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,4 saniyede ulaşıyor. Performans tarafında etkileyici bir sonuç veren otomobil, çift motorlu sistemi sayesinde 375 beygir güç üretiyor. Araç 74,7 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Yaklaşık 450 kilometre menzil elde ediliyor.

Hızlı şarj desteği sayesinde bataryası yüzde 0'dan yüzde 80 seviyesine 30 dakikadan daha kısa bir süre içinde geliyor. Yaklaşık 21 santimetrelik yerden yükseliğe sahip olan araçta yer alan X-Mode sayesinde çamur ve buz gibi olumsuz koşullardan dolayı kaygan yollarda lastiklerin boşa dönmesini engelliyor ve böylelikle araba da yere daha sağlam tutunuyor.

Arkasına bağlanan yaklaşık 1500 kilogramlık yükü rahatça çekebilecek güce sahip olan otomobil, iç tarafta kullanıcıları 14 inçlik dokunmatik ekranla birlikte karşılıyor. Ayrıca hem iPhone hem Android telefonunuzu arabaya bağlamak için kablo ile uğraşmanıza da gerek bırakmıyor. Elektrikli olması sayesinde koltukların altında çıkınlar bulunmuyor. Bu da özellikle arka koltuktaki yolcuların bacaklarını daha rahat hareket ettirebileceği anlamına geliyor.

Subaru Trailseeker'ın Fiyatı Ne Kadar?

Subaru Trailseeker için 39.995 dolar (1 milyon 744 bin 281 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi ancak bu donanım seçimine bağlı olarak 40 bin dolara (1 milyon 744 bin 500 TL) kadar çıkabiliyor. Subaru'nun seri üretime yeni başlaması ve önceliğini Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya pazarlarına vermesi ise en azından yakın zamanda Avrupa ya da Türkiye'de satışa sunulmayacağını gösteriyor.