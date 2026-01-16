Subway Surfers 2 Geliyor! Tarih Belli Oldu (Video)

Sybo Games'in 2012 yılında herkesin ekrana kilitlenmesine neden olan Subway Surfers'ı piyasaya sürmesinden bu yana 13 yıldan fazla zaman geçti. Tüm zamanların en çok indirilen mobil oyunlarından birine dönüşen oyunun şimdi de ikincisi geliyor. Bu duyuru bir duyuru fragmanı ile yapıldı.

Subways Surfers 2 Ne Zaman Çıkacak?

Subway Surfers 2 ya da orijinal ismi ile Subway Surfers City, 26 Şubat 2026 tarihinde çıkacak. Oyuncular şimdiden resmî web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırabiliyor. Yeni oyun, kilidi açılabilen dört mahallede geçecek. Bu mahalleler, Southline, Delorean Park, The Docks ve Sunrise Blvd olarak adlandırılıyor.

Bu oyun, sürekli güncellenen bir oyun olacak. Hatta son birkaç yılda oyuncuların alıştığı sezon sistemi bu oyunda da bulunacak. Her sezon yeni içerikler gelecek. Bunun içinde yeni mahalleler, karakterler ve diğer oyun içi ögeler yer alacak. Oyunculara ayrıca daha güçlü zıplama gibi avantajlar sunan kalkan da dahil olmak üzere yeni yetenekler verilecek.

Oyun, üç modla beraber çıkışını gerçekleştirecek. İlk moda Subway Surfers'tan aşina olacaksınız. Bu mod, klasik sonsuz koşu sunacak. Elenmeden önce mümkün olan en yüksek puanı elde etmeye çalışacaksınız. Hızlı tempolu koşu oyunları arayanlara hitap edecek bu modu takip edecek şehir turu modu çok daha farklı deneyim sunacak.

Klasik sonsuz koşu modundan farklı olarak şehir turunda gizli yıldızları bulmak ve görevleri tamamlamak için yeni bölgeler keşfedeceksiniz. Ayrıca en iyi olduğunuzu kanıtlayabileceğiniz özel ve zorlayıcı bir mod da yer alacak. Oyunla ilgili detaylar şimdilik bunlarla sınırlı ancak mevcut bilgiler, bunun uzun soluklu bir proje olacağını gösteriyor.