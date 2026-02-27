Efsane Koşu Oyunu 14 Yıl Sonra Geri Döndü! Hemen Oynayın

Sybo Games'in bir dönem telefon ekranlarına kilitlenmiş bir şekilde dolaşmamıza neden olan oyunu Subway Surfers, aradan geçen 14 yılın ardından tekrar döndü. Şimdiye kadar en çok satılan mobil oyunlardan biri olma unvanına sahip oyunun devamı şu an itibarıyla Android ve iOS cihazlar üzerinden oynanabiliyor.

Subway Surfers City Nasıl Oynanır?

İlk oyunun devamı niteliğindeki Subway Surfers City şu anda Android kullanıcıları tarafından Google Play Store, iOS kullanıcıları tarafından App Store üzerinden yüklenip oynanabiliyor. Oyunun kurulumu tamamlandıktan sonra oynamaya hazır hâle gelecek. Oyun açıldıktan sonra aşağıda yer alan "Surfers" seçeneğine basarak çeşitli karakterlerin bulunduğu bölüme gidebilir ve buradan bir karakter seçip oynamaya başlayabilirsiniz.

Subway Surfers City Nasıl Bir Oyun?

Subway Surfers City, 2012 yılında piyasaya sürülen Subway Surfers'ın devamı niteliğinde bir oyun. Yeni oyunla birlikte toplamda dört mahalle daha eklendi. Oyunda ilerledikçe kilidini açabileceğiniz mahalleler arasında Delorean Park, The Docks, Southline ve Sunrise Blvd yer alıyor. Bu oyunun oldukça uzun ömürlü olması bekleniyor.

Son birkaç yıldır oyunlarda artık alıştığımız sezon sistemi bu oyunda da mevcut. Her sezon yeni içerikler gelecek. Bu içerikler, yeni mahalleler, karakterler ve diğer oyun içi ögeleri kapsayacak. Oyunculara ayrıca daha güçlü zıplama gibi avantajlar sunan kalkan dâhil pek çok yeni yetenek sağlanacak.

Oyunda nasıl ilerleyeceğiniz tamamen size bağlı. Dileyen kişiler, sonsuz koşuda en yüksek puana ulaşarak orijinal oyuna benzer deneyim elde edebilir. Bunun yerine şehir turunu da oynayabilirsiniz. Bu modda amacınız, gizli yıldızları bulmak ve görevleri tamamlamak için yeni bölgeler keşfetmek. Bunlara ek olarak kendisine çok güvenenlerin dikkatini çekecek özel mod da mevcut. Bu modda rakiplerinize yani diğer oyunculara karşı ne kadar önde olduğunuzu gösterme fırsatına sahip oluyorsunuz.

Subway Surfers City'nin Geliştiricisi Kim?

Subway Surfers City'nin geliştiricisi, ilk oyundan bildiğimiz SYBO Games. Aslına bakacak olursanız ilk oyun, Kiloo ile SYBO iş birliğinde geliştirilmişti ancak bu yeni oyunda Kiloo bulunmuyor. Şu anda geliştirici olarak sadece SYBO Games'i görüyoruz. Bu şirket de Haziran 2022 tarihinde Miniclip tarafından satın alınmıştı.

Subway Surfers City Ücretsiz mi?

Subway Surfers City, ilk oyun gibi ücretsiz olarak piyasaya sürüldü ancak oyun içi satın alımlar içeriyor. Bu, mobil oyunlardan para kazanmak için en çok başvurulan yöntemlerden biri olmakla birlikte tamamen isteğe bağlı olarak sunulur. Bir diğer deyişle oyuncuların mutlaka satın alma gibi bir zorunluluğu yok. Sadece oyunda daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Editörün Yorumu

Bu oyunun ilk çıktığı yılları iyi hatırlıyorum. Bana göre bu tür oyunlarda pek bir amaç olduğu söylenemez. En yüksek puana ulaşmaya çalışıyorsunuz, bunu başardığınızda ise gözle görülür bir başarının olmadığını fark ediyorsunuz. Elbette ki bu, onun kötü oyun olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle reflekslerinizi geliştirmek açısından harika ki 2012 yapımı Subway Surfers'a göre zaten ek modlarla oynanış bir hayli zenginleştirilmiş. Yani şu an gerçek bir amacınızın olduğunu söyleyebilirim. Boş zamanları değerlendirmek için oyun arayışındaysanız bir göz atabilirsiniz.