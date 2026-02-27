Herkesin Gözü Bu Oyunda! Çıkar Çıkmaz Sayıları Altüst Etti

Capcom'ın yeni hayatta kalma odaklı korku oyunu Resident Evil Requiem, uzun bir bekleyişin ardından oyuncularla buluştu. Dahası, serinin önceki tüm oyunlarının rekorunu kırarak büyük bir başarının altına imza attı. Steam'de erişime açılmasından sadece 30 dakika sonra ulaştığı sayı, oyuna olan ilgi düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

Resident Evil Requiem Yeni Bir Rekor Kırdı

Resident Evil Requiem, Steam'de erişime açıldıktan yalnızca 30 dakika gibi oldukça kısa bir süre içinde 200 bin gerçek zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir dönem çok fazla beklenen Resident Evil 4 (Remake) bile Mart 2023'te piyasaya sürüldüğünde sadece 168 bin oyuncuya ulaşmıştı.

Serinin diğer oyunlarından Resident Evil Village 106 binde kalırken 2017 yılında oyuncularla buluşan Resident Evil 7 yalnızca 20 bini geçmekle sınırlı kalmıştı. Serinin önceki oyunlarının oyuncu sayısı açısından epey üzerinde konumlanan yeni oyun şu an itibarıyla 243 bin 910 kişi tarafından oynanıyor. Bu zamana kadar toplam 267 bin 509 kişi tarafından denenen oyun, bunu eğer sürdürmeyi başarırsa kendi türünde son birkaç yılın en iyi oyunu olmaya bile aday görünüyor.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında hızla yükselen Resident Evil Requiem, FBI analisti olan Grace Ashcroft'a odaklanıyor. Serinin ilk oyununda olduğu gibi serinin dokuzuncu oyunu olarak oyuncularla buluşan bu oyunda da sınırlı kaynağımız bulunuyor. Bu da gerilim seviyesini arttırarak oyuna daha iyi konsantre olmamızı sağlıyor. Ayrıca birinci şahıs kamerası açısıyla üçüncü şahıs kamera açısı arasında geçiş yapmamız da mümkün. Özellikle FPS yani birinci şahıs modunda oynandığında daha korkutucu bir oyuna dönüştüğü söylenebilir.

Resident Evil Requiem'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam: 52.49 dolar (2 bin 307 TL)

52.49 dolar (2 bin 307 TL) PlayStation: 3 bin 449 TL

3 bin 449 TL Epic Games: 2 bin 999 TL

2 bin 999 TL Xbox: 3 bin 449 TL

Resident Evil Requiem Hangi Platformlarda Var?

En iyi zombi oyunu serisinin dokuzuncu ana oyunu Resident Evil Requiem, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için piyasaya sürüldü. Oyunun PC sürümüne şu an itibarıyla hem Steam hem de Epic Games üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Resident Evil Requiem'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB

GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Requiem'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / Radeon RX 6600 (8 GB)

GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / Radeon RX 6600 (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil'ın şimdiye kadar beni en çok yakalayan serilerden biri olduğunu söyleyebilirim ancak bir seriye ne kadar bağlı olursanız olun, bir noktada serinin ilk zamanlardaki hâlinden uzaklaştığınızı fark ederseniz o seriden uzaklaşmaya başlıyorsunuz.

Benim söz konusu seriden uzaklaşmam da bundan kaynaklıydı ama Resident Evil Requiem ile bunun değiştiğini fark ettim. Bu oyun, bana serinin özüne geri döndüğünü hissettirdi. Henüz baştan sona oynamasam da ilk izlenimlerim oldukça olumlu. Muhtemelen önümdeki birkaç gün oynayacağım tek oyun Resident Evil Requiem olacak.