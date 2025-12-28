Islak Telefonu Pirince Yatırmayın: Uzmanlar Neden Zararlı Olduğunu Açıkladı

Suya düşen telefonunuzu pirince yatırmak, yapabileceğiniz en büyük hata olabilir. Aslında bu yeni bir bilgi değil. Islanan telefonu ya da diğer elektronikleri pirince yatırmanın etkili bir yöntem olmadığı zaten biliniyor. Ancak Avustralya'daki Central Queensland Üniversitesi'nden Doçen Doktor Ritesh Chugh'un açıklaması bunun aynı zamanda zararlı olduğunu da gösteriyor.

Islanan Telefonu Pirince Koymak Yararlı Değil Zararlı

Islanan cep telefonunu pirince yatırma yöntemini eminim ki bugüne kadar pek çok kez duymuşsunuzdur. Bu yöntemde telefon pirince yatırılarak bir ya da birkaç gün bekletilir ve "pirincin telefondaki nemi alması" beklenir.

Yıllardır kulaktan kulağa yayılan bu yöntem, günümüzde eskisi kadar popüler değil. Yine de insanlar ıslanan cihazlarını kurtarmak için çoğu zaman umutsuzca da olsa bu yöntemi denemeye devam ediyor. Mantık ise pirincin nem emme özelliğinden geliyor.

Pirinç, doğal olarak higroskopik bir yapıya sahiptir. Yani çevresindeki su moleküllerini bünyesine çekme ve hapsetme özelliği vardır. Bu nedenle hem halk arasında hem de profesyonel anlamda nem alıcı olarak kullanımı mevcut.

Annelerimizin tuzlukların içine tuz nemlenip topaklanmasın diye biraz pirinç atmasını buna örnek gösterebiliriz. Ancak bu suya düşen bir telefonunun pirince koyulabileceği anlamına gelmiyor. Hatta Doçen Doktor Ritesh Chugh, bunun aksine zararları olduğunun altını çiziyor.

Chugh'ın açıklamasına göre suya düşen telefonu pirince koymak faydasız da olmanın ötesinde zararlı. Pirinç, modern akıllı telefonların içine kaçabilecek nemi efektif bir şekilde alabilecek kadar hızlı işlemiyor. Ne yazık ki daha fazla pirinç de bunu değiştirmiyor.

Aksine pirinç taneleri, içindeki toz ve nişasta cihazın içine girerek yapışkan bir tabaka oluşturabilir veya korozyonu hızlandırabilir. Zaten akıllı telefon üreticileri de uzun zamandır kullanıcıları bu alışkanlıkları bırakmaları yönünde uyarıyor.

Telefonun sıvıyla temas ettiği durumda ise yapılacak en doğru şey hızlıca profesyonel yardım almak. Eğer bunun için imkanınız yoksa telefonunuzu kapatın, bir süre kullanmayın ve kesinlikle şarj etmeyin. Cihazı sarsmadan hava alan bir ortamda bulundurun ve nem alıcı silika jel paketlerinden temin ederek onu kullanın. Daha detaylı bilgi için "Suya Düşen Telefona Ne Yapılır?" içeriğimize göz atabilirsiniz.