Herkes Hücum Etmişti: Suzuki Jimny Çekiliş Usulü Siparişe Açılıyor!

Japon otomobil markası Suzuki, kompakt boyutlardaki SUV modeli Jimny ile oldukça sevildi. Bu noktada ilk siparişe açıldığı anda tüketiciler birbirleriyle yarıştı diyebiliriz. Sipariş süreci ardından stok problemleri yaşayan Suzuki aracı yeniden siparişe açıyor. İşte detaylar...

Suzuki Jimny Nomade 2026 Yılıyla Birlikte Tekrardan Sahnede!

Yoğun talep nedeniyle satışa ilk sunulduğu anda biten Suzuki Jimny Nomade, 2026 yıl itibariyle yeniden tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda Japonya'da siparişe ilk açıldığı anda sadece 4 saatte 50 bin adet sipariş alan model resmen rekora koşmuştu.

Devam eden süreçte siparişleri bir süreliğine kapatan Suzuki, 2026 yılı itibariyle modeli yeniden tüketicilere sundu. Ancak bu kez donanım tarafında radikal değişiklikler de yapıldı.

Yeni Suzuki Jimny şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, Brake Support II (Ani fren asistanı) gibi farklı güvenlik donanımlarına ek olarak yeni multimedya ekranı ve geri görüş kamerası donanımını standart olarak sunuyor.

30 Ocak 2026 ve 28 Şubat 2026 tarihleri arasında satışa sunulacak olan model yoğun talep sebebiyle farklı bir sipariş süreci izleyecek. Bir dönem yerli otomobil Togg'un yaptığı gibi Suzuki'de çekiliş ile sipariş sürecini izleyecek.

