Suzuki Vitara ve S-Cross Black Edition Türkiye’de: Fiyatlar Açıklandı

Suzuki markası Vitara ve S-Cross modellerinin "Black Edition" adı verilen yeni özel versiyonlarını Türkiye’de satışa sundu. Siyah tasarım detaylarıyla öne çıkan bu versiyonlar, hibrit motor altyapısı ve AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor. Her iki modelde de sunroof, ısıtmalı koltuklar ve karartılmış dış tasarım unsurları dikkat çekiyor. İşte Suzuki Vitara ve S-Cross Black Edition hakkında tüm detaylar...

Suzuki Vitara Black Edition Teknik Özellikleri

Motor: 1.4L BoosterJet 48V SHVS Mild Hybrid

Motor kodu: K14D

Silindir sayısı: 4

Silindir hacmi: 1373 cc

Maksimum güç: 109 PS (4.500 dev/dak)

Maksimum tork: 235 Nm (2000-2500 dev/dak)

Yakıt enjeksiyonu: Direkt enjeksiyon

Şanzıman: 6 ileri otomatik

Çekiş sistemi: 4x2 önden çekiş / AllGrip 4x4

Hibrit sistemi: 48V mild hybrid

Suzuki Vitara Black Edition 1.4 litrelik BoosterJet 48V SHVS mild hybrid (hafif hibrit- motorla geliyor. Model hem önden çekiş hem de AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor. 6 ileri otomatik şanzımanla gelen araç hibrit destek sayesinde verimlilik odaklı bir sürüş karakteri hedefliyor.

Suzuki S-Cross Black Edition Teknik Özellikleri

Suzuki S-Cross Black Edition da Vitara ile aynı motor altyapısını kullanıyor. Mild hybrid destekli motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve AllGrip (4x4) çekiş sistemiyle birlikte sunuluyor. Bu yapı modelin hem şehir içi hem uzun yol kullanımında dengeli bir karakter sunmasını sağlıyor.

Black Edition Versiyonunun Diğerlerinden Farkı Nedir?

Black Edition versiyonları teknik altyapıdan çok tasarım ve donanım tarafında farklılaşıyor. Siyah jantlar, siyah tavan rayları, siyah yan aynalar ve siyah kapı kolları bu versiyonların en belirgin tasarım farkları arasında yer alıyor. Ayrıca yeniden sunulan sunroof donanımı ve ısıtmalı ön koltuklar, Black Edition versiyonlarını daha premium bir konuma taşıyor.

Suzuki’nin açıklamasına göre Vitara Black Edition maceracı karakteri siyah detaylarla vurgularken, S-Cross Black Edition ise güçlü duruşu daha zarif bir tasarımla birleştiriyor. Bu versiyonlar özellikle görsel anlamda daha sportif ve dikkat çekici bir görünüm sunmayı hedefliyor.

Suzuki Vitara ve S-Cross Black Edition Fiyatı Ne Kadar?

Suzuki tarafından açıklanan Türkiye satış fiyatlarına göre Vitara Hibrit Black Edition modeli 2 milyon 629 bin TL’den satışa sunuldu. Bu fiyat 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition versiyonuna ait.

S-Cross Hibrit Black Edition modeli ise 2 milyon 729 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla listelendi. Bu model de 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition donanımıyla geliyor. Böylece iki model arasında yaklaşık 100 bin TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.

Editörün Yorumu

Suzuki’nin Black Edition hamlesi teknikten çok görsel ve donanım odaklı bir güncelleme sunuyor. Ancak 4 çeker sistemi ile mild hybrid motor kombinasyonu bu fiyat bandında hala sınırlı sayıda modelde sunuluyor. Bu da Vitara ve S-Cross Black Edition versiyonlarını özellikle dört tekerlekten çekişli hibrit SUV arayan kullanıcılar için farklı bir noktaya taşıyor. Ancak markanın Türkiye'de ciddi bir pazar payına sahip olamaması pek çok kişiyi Suzuki almaktan gerikoyan sebepler arasında yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...