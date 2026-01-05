GIF ve Fotoğraf Yansıtan Lamba Tanıtıldı! Yapay Zeka Destekli

Masa başında çalışırken ortamı aydınlatacak bir lambaya ihtiyacı olanlar için son derece kullanışlı bir masa lambası tanıtıldı. CES 2026'da sergilenen SwitchBot Obboto, geniş bir özellik yelpazesi sunarak kullanıcılara aydınlatmanın ötesinde bir deneyim sunuyor. Öyle ki kendi yüklediğiniz GIF ve fotoğrafları bile kullanmanızı mümkün kılıyor.

SwitchBot Obboto Özellikleri

SwitchBot'un yeni yapay zeka destekli RGB masa lambası, hazır animasyonların yanı sıra kullanıcıların yüklediği fotoğraf ve GIF'leri de piksel sanatı tarzıyla yansıtabiliyor. Kendinizin, aile üyelerinizin, eşinizin ya da arkadaşınızın görüntüsünü yükleyerek yansıtılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da onu hediye olarak verildiği kişiler için oldukça anlamlı hâle getiriyor.

Bu cihazda 2 bin 900'den fazla RGB LED mevcut. Ayrıca hareket sensörü de bulunuyor. Bu sayede harekete duyarlı hâle gelerek kullanıcıların eylemlerine göre tepki verebiliyor. Örneğin gece birden uyanıp aklınıza gelen bir işi yapmak üzere masanıza doğru ilerlemeye başlarsanız masa lambası da hareketinizi algılayıp ortamı aydınlatabilir.

Bu akıllı lamba, çok çeşitli modlarla birlikte geliyor. Müzik görselleştirme, yapay zeka destekli animasyonlar, uyku, odaklanma, rahatlama, meditasyon gibi özel modlar sayesinde çeşitli gereksinimlere göre en iyi deneyimi elde etmenize olanak tanıyor. Böylece ihtiyacınız olduğunda size ihtiyacınız olan o deneyimi sağlayabiliyor.

Bu masa lambasını işlevsel kılan bir diğer özelliği, hava durumu ve saati göstermesi. Böylece bir saate olan ihtiyacınızı da ortadan kaldırıyor. Ayrıca dışarı çıkmadan önce nasıl giyinmeniz gerektiğine bu cihaz üzerinden anlık olarak öğrendiğiniz hava durumuna göre karar verebiliyorsunuz. Bu arada Obboto'nun henüz fiyatının ve çıkış tarihinin açıklanmadığını da belirtelim.