Türkiye'de Üretilen SUV Satışa Sunuldu! Bütçe Dostu Fiyatı Var

SWM, geçtiğimiz yılın sonuna doğru Eskişehir'de üretime başladığını ve ilk SWM G01 Pro modellerinin üretim bandığından indiğini açıklamıştı. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından arabalar Türkiye'deki bayilerde yerini aldı. Şu anda mevcut pazara göre oldukça uygun denebilecek bir fiyat etiketi ile satılıyor.

SWM G01 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

C-SUV segmentinde olan SWM G01 Pro, 1 milyon 999 TL'lik lansman fiyatı ile bayilerdeki yerini aldı. Gelişmiş ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanan yeni araba, günlük kullanıma uygun ve rahat ettiren bir tasarımla beraber geliyor. Ayrıca yolculuğu çok daha eğlenceli hâle getirecek özellikler de içeriyor.

SWM G01 Pro Özellikleri

SWM G01 Pro, 178 beygir gücü üreten 1,5 litre TGDI motorla birlikte geliyor. Yedi ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzımanla birlikte gelen otomobil, trafikte hareket hâlindeyken sizi güvende tutacak pek çok özellikle donatıldı. Ön ve arkadan çarpmalara karşı uyarı sistemi içeriyor.

Geri görüş imkânı sunan araba, 360 derece kamera sayesinde her yerde gözünüz olmasını sağlıyor. Otomatik kapı açma uyarısı sayesinde gelen arabalara karşı dikkatli olmanızı sağlayan araba, şerit takip sistemi de içeriyor. Böylece dikkat dağınıklığı ya da çarpışma riski gibi beklenmedik ve olumsuz durumların önüne çok kolay bir şekilde geçmek mümkün hâle geliyor.

100 kilometrede ortalama 8,50 litre yakan otomobil, iç tarafta genel olarak geniş bir hareket alanı sunuyor. Gelişmiş multimedya ekran içeren arabadaki ısıtmalı ön ve arka koltuklar sayesinde oldukça keyifli bir yolculuk yapılabiliyor. 4670 mm x 1855 mm x 1740 mm boyutlarına sahip olan otomobilin ön ve arka tekerlek arasında 2750 mm mesafe bulunuyor. Boş ağırlığı 1576 kilogram olan otomobil, en fazla 190 km/sa hıza çıkabiliyor. 0/100 km/sa hıza ise 9,4 saniyede ulaşıyor.