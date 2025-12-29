Uygun Fiyata Yerli SUV: Eskişehir'de Üretilen SWM G01 Pro Fiyatı ve Satış Tarihi Belli Oldu!

SWM markasının geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de üretime başladığını ve ilk SWM G01 Pro modellerini üretim bandından indirdiğini sizlerle paylaşmıştık. Üretim bandından ilk modellerin indiği haberlerinin gündeme geldiği süreçte araçların Türkiye satış fiyatıyla ilgili bilgiler henüz yayınlanmamıştı. Merakla beklenen SWM G01 Pro için Türkiye satış fiyatı ve satış tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Eskişehir’de Üretilen İlk SWM G01 Pro Satış Fiyatı ve Tarihi Belli Oldu!

Çinli Shineray Group bünyesindeki SWM, Türkiye pazarındaki hikayesini üretim hamlesiyle başlattı. Eskişehir’deki Urzat fabrikasında Atmo Group ve Urzema Holding işbirliğiyle kurulan tesiste ilk SWM G01 Pro modellerinin üretimi tamamlandı. 17-18 Aralık tarihlerinde bayilerin de katılımıyla gerçekleşen tanıtımda banttan inen araçlar detaylıca incelendi.

Yapılan incelemelerin ardından herkes merakla araçların satış fiyatlarını ve satışa çıkış tarihlerini bekliyordu. Bu noktada markadan resmi açıklama geldi. SWM G01 Pro modelleri 2026 yılının Ocak ayı itibariyle bayilerde yerini alacak.

Türkiye pazarına özel olarak hazırlanan SWM G01 Pro için 1 milyon 899 bin TL indirimli lansman fiyatı da açıklandı. Model, satışa sunulduğu andan itibaren 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile gelecek. Aynı zamanda Türkiye genelinde bayilik ve servis yapılanmasının büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

SWM G01 Pro teknik tarafta da fiyatı gibi iddialı özellikler sunuyor. SWM G01 Pro’da Changan üretimi 1.5 litrelik turbo benzinli (TGDI) motor görev yapıyor. 178 beygir güç üreten bu ünite 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Performans odaklı bu motorun karma yakıt tüketimi ise 8,91 lt/100 km olarak açıklandı. Donanım listesi ise aracın "fiyat/performans" odaklı yapısını destekler nitelikte. Araçta standart olarak elektrikli panoramik cam tavan, 360 derece kamera, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemleri ve ısıtmalı deri koltuklar sunuluyor.

Peki siz SWM G01 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...