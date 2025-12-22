Çok Uygun Fiyata Yerli SUV: SWM Eskişehir'de Üretime Başladı!

Otomobil fiyatlarının ateş pahası olduğu bu günlerde Eskişehir’den gelen haber araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Çinli üretici SWM, Türkiye’deki fabrikasında ilk araçlarını banttan indirirken C-SUV segmentinde uygun fiyatlı modeller satışa sunuldu. İşte detaylar...

Eskişehir’de Üretilen İlk SWM G01 Pro Modelleri Banttan İndi!

Shineray Group bünyesindeki SWM, Türkiye pazarındaki hikayesini üretim hamlesiyle başlattı. Eskişehir’deki Urzat fabrikasında Atmo Group ve Urzema Holding işbirliğiyle kurulan tesiste ilk SWM G01 Pro modellerinin üretimi tamamlandı. 17-18 Aralık tarihlerinde bayilerin de katılımıyla gerçekleşen tanıtımda banttan inen araçlar detaylıca incelendi.

Eylül ayında başlaması planlanan ancak kısa bir gecikmeyle start veren bu üretim ithal araçlara uygulanan yüksek vergileri aşmak adına kritik bir adım olarak görülüyor. Üretim sürecinin en can alıcı noktası ise maliyet avantajı. Çin’den gelen parçaların Türkiye’de birleştirilmesi (SKD/CKD) yöntemiyle üretilen araçlar, Çin menşeli otomobillere uygulanan yüzde 40 ek gümrük vergisinden muaf oluyor.

Bu durum, SWM’nin rakiplerine göre çok daha düşük bir maliyetle, adeta B sınıfı araç fiyatına C-SUV satabilmesinin önünü açıyor. Teknik tarafta ise araç oldukça iddialı veriler sunuyor. SWM G01 Pro’da Changan üretimi 1.5 litrelik turbo benzinli (TGDI) motor görev yapıyor. 178 beygir güç üreten bu ünite 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Performans odaklı bu motorun karma yakıt tüketimi ise 8,91 lt/100 km olarak açıklandı. Donanım listesi ise aracın "fiyat/performans" odaklı yapısını destekler nitelikte. Standart olarak sunulan elektrikli panoramik cam tavan, 360 derece kamera, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemleri ve ısıtmalı deri koltuklar, aracın segment standartlarını fazlasıyla karşıladığını gösteriyor.

Fabrikanın gelecek planları sadece bu modelle sınırlı değil. İlerleyen dönemde JAC markasına ait elektrikli şehir otomobillerinin de aynı bantlarda üretilmesi hedefleniyor. SWM G01 Pro’nun ise Ocak ayı itibarıyla bayilerde sergilenerek satışa sunulması bekleniyor.

Fiyat tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yerli üretim statüsünün getirdiği vergi avantajıyla aracın Chery Tiggo 7 ve diğer rakiplerinden çok daha uygun, lansmana özel "bedavadan biraz pahalı" denilebilecek bir etiketle piyasaya girmesi kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...