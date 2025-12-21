ÖTV'siz TOGG, Fiat Egea ve Dahası Alınabilecek! Tek Şartı Var

İlk kez otomobil alacak ailelerle birlikte milyonlarca araç sahibi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni destek paketi sayesinde üç çocuklu ailelere yerli otomobillerde ÖTV muafiyeti sağlanacağı ve bu şekilde yeni otomobil almanın da kolaylaşacağı ileri sürüldü.

Şartı Karşılayanlar ÖTV'siz Yerli Otomobil Alabilecek

Yeni Şafak'ın haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu, üç çocuklu ailelere yerli otomobillerde ÖTV muafiyeti tanınmasını sağlayacak. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında uygulanmaya başlanacağı belirtilen bu düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğu söyleniyor.

Düzenleme, dar gelirli ailelerin sıfır kilometre araçlara erişimini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Projenin 2025 yılının son çeyreğinde TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gündemine taşınarak yasalaşması bekleniyor. Ayrıca trafikteki güvenliği ve çevre kirliliğini etkileyen hurda araç düzenlemesi de geliyor.

Gerçekleştirilen çalışmaya göre 25 yaşını doldurmuş ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni otomobil satın alımlarında önemli avantajlar elde edecek. Bu hamleyle hem eski araçların emisyon oranının düşürülmesi hem de yollarındaki kusurlu araç sayısının azaltılarak trafik güvenliğinin daha da üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

Hangi Araçlarda ÖTV Muafiyeti Olacak?

Togg T10X

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Fiat Fiorino

Ford E-Transit

Ford Tourneo Custom

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Toyota CH-R

Volkswagen Transporter

ÖTV muafiyeti kapsamına gireceği belirtilen ilk yerli otomobiller arasında TOGG T10X, Fiat Egea Cross, Fiat Fiorino, Fiat Egea Sedan, Hyundai Bayon, Ford Tourneo Custom, Hyundai i10, Volkswagen Transporter, Toyota CH-R gibi otomobillerin yer alacağı ifade edildi. Peki, sizin bu düzenleme ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.