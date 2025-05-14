Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'de Fabrika Kuracak: Peki Hangi Şehre?

Son dönemde Çin merkezli pek çok otomobil markasının, Türkiye pazarına giriş yapmakla kalmayıp bir de ülkemizde üretim yapmak için çalışmalar yürüttüğüne şahit olduk. İlk olarak otomotiv devi BYD, geçtiğimiz aylarda Manisa'ya 1 milyar dolarlık yeni fabrikasını inşa ederken, hemen akabinde BYD'de Samsun'da yeni bir üretim tesisi kurmak için onay almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise Çin merkezli bir başka otomobil üreticisi SWM Motors’un Türkiye’de üretim yapmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şirketin Türkiye distribütörlüğünü yürüten ATMO Group, geçiştiğiöiz gümlerde bu kapsamda marka ile üretim için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bugün ise en çok merak edilen sorulardan biri olan "Fabrika nerede kurulacak?" sorusu yanıtını buldu.

SWM Motors'un Yeni Fabrikası Eskişehir'de Kurulacak

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, gazetecilere verdiği röportajda, markanın Türkiye’deki ilk üretim üssünün Eskişehir olacağını duyurdu. Azmanoğlu’na göre fabrika, 2025’in son çeyreğinde faaliyete geçecek. Böylece, yılın sonlarına doğru Türkiye’de üretilen ilk SWM modelleri yollarda olacak.

İlk etapta fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 25 bin araç civarında olacağını söyleyen Azmanoğlu, üretilecek araçlara dair önemli bilgiler de paylaştı. Buna göre ilk olarak, Türkiye pazarında halihazırda satışta olan G01 ve G03 isimli SUV modelleri yerli üretimle karşımıza çıkacak.

Benzinli ve plug-in hibrit versiyonlarıyla üretilmesi planlanan bu araçların, sadece iç piyasaya değil, ihracat pazarlarına da hitap edeceği belirtiliyor. Öte yandan, bu hamleyle birlikte Çin’den ithalatın kademeli olarak sonlandırılması hedefleniyor.

Peki siz SWM Motors'un Eskişehir'de fabrika kurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...