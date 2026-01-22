Gözünüz Kulağınız Olacak Araba Geliyor! Gelişmiş Sürüş ve Dahası

BYD'nin alt markası olan Fang Cheng Bao ya da kısaca FCB'nin Tai 3 modeli yenileniyor. Marka tamamen elektrikli olan bu otomobille birlikte 2026 yılına büyük bir giriş yapacak gibi görünüyor. MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtlarına göre aracın motor gücü ve gelişmiş sürüş özelliklerinde önemli değişiklikler yapıldı.

FCB Tai 3 (2026) Özellikleri

Yenilenen Tai 3 hem arkadan itişli hem dört çeker seçeneklerle birlikte geliyor. Arkadan itişli sürümü, 160 kW (215 beygir) değerinden 240 kW (322 beygir) değerine ulaşıyor. Aracın 0'dan 100 km/sa hıza 7,9 saniyenin altında ulaşması bekleniyor.

Dört çeker versiyonun ön tarafında 135 kW (181 beygir), arka tarafında ise 240 kW (322 beygir) olmak üzere iki motor mevcut. Toplam güç 375 kW (503 beygir) ve maksimum tork 510 Nm değerine ulaşıyor. Aracın bataryası ile ilgili detaylar henüz açıklığa kavuşmasa da fikir vermesi açısından mevcut modellere göz atılabilir.

Mevcut versiyonlarda kapasitesi 65.28 kWh ile 78.72 kWh arasında değişen Blade bataryalar bulunuyor. CLTC standartlarına göre serinin bütün modelleri yaklaşık 501 kilometre menzil sunuyor. Yenilenen aracın önemli farkı, BYD'nin gelişmiş sürüş özelliklerini içerecek olmasından geliyor.

Önceki modelde giriş seviyesi olarak konumlandırılan DiPilot 100 sistemi mevcut. Bu sistemde 5 milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve 12 adet HD kamera yer alıyor. Bu sistemin daha üst bir sürümünün tercih edildiği yeni model, LiDAR sensörünü de içerecek. Böylece sisli havalarda dahi geniş bir görüş açısı elde edebileceksiniz.