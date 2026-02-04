GTA 6 Hakkında Bazı İddialar Doğrulandı, Bazıları Yalanlandı

Take-Two Interactive'in son açıklamasında Grand Theft Auto 6 ya da kısaca GTA 6 hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Rockstar Games'in üst kuruluşu olan şirket, oyun ile ilgili bazı iddiaları doğrularken bazılarını da yalanladı. Görünüşe göre serinin bir sonraki oyununa ilişkin detaylar kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başlayacak.

GTA 6 İle İlgili Planlar Netlik Kazandı

GTA 6'nın uzun bir zamandan beri üçüncü kez ertelenebileceğine dair söylentiler dolanıyordu. Oyuncular, ilk iki ertelemeden sonra oyunun bir daha ertelenme ihtimaline çok olası bakıyordu ancak Take-Two, oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacağını resmen doğrulayarak oyuncuların endişelerini ortadan kaldırdı.

Rockstar Games, oyunun tanıtımlarına bu yaz başlayacak. Bu, ilerleyen aylarda yeni fragmanlar da dahil olmak üzere çok detaylı bilgiler edinmeye başlanılacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla GTA 6'nın oyunculara tam olarak nasıl bir dünya sunacağının ortaya çıkması için bir süre daha beklemek gerekecek.

Hatırlayacak olursanız oyunun geliştiricisi, GTA 6 ile ilgili ilk ortaya çıkan sızıntılardan sonra tedbirleri arttırmıştı. Ne var ki buna rağmen sızıntıların önüne geçilememişti. Rockstar Games'in de daha fazla sızıntı yaşanmaması için ilginç bir tedbir alarak GTA 6'nın kutulu versiyonunu çok daha ileri bir zamanda piyasaya süreceği iddia edilmişti.

Bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6'nın kutulu versiyonlarının 2027 yılına kadar ertelenme olasılığı hakkında soru yöneltilen Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, böyle bir planları olmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Bu arada Take-Two'nun son açıklamasında 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in bugüne kadar 225 milyondan fazla satıldığını da belirtildi. GTA 6'nın piyasaya sürüldükten sonra Grand Theft Auto V ile elde edilen başarıdan çok daha fazlasını getirmesi bekleniyor.