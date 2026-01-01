Elektrikli Arazi Motosikleti Tanıtıldı! Dört Modla Geliyor

Talaria, arazi canavarı motosiklet isteyenlere yönelik geliştirdiği yeni modeli Komodo'yu tanıttı. İdeal menzille dikkatleri üzerine çeken bu yeni motosiklet, çok çeşitli sürüş modlarının yanı sıra zorlu koşullarla uyumlu olduğunu gösteren tasarımıyla da motosiklet tutkunlarının yeni gözdesi olacak gibi görünüyor.

Talaria Komodo Özellikleri

Talaria Komodo, 32 kW gibi oldukça yüksek bir güce ulaşarak zorlu yollarda bile kolay bir şekilde ilerleyebiliyor. 754 Nm tork değeri sayesinde dik yokuşları tırmanırken dahi önemli bir çekiş gücü ve hızlanma sağlıyor. Böylece en zorlu yollarda dahi hızdan ödün vermeden yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Motosiklet, 96 voltluk bataryayla birlikte geliyor. Bu batarya, 4,3 kWh kapasiteye sahip ve tek şarjla 115 kilometreye kadar yol gitmenizi mümkün kılıyor. Ne var ki bu mesafeye saatte yaklaşık 45 kilometre hızla sabit gidildiğinde ulaşılabiliyor. Başka bir deyişle daha hızlı sürüşlerde menzil de kısalabiliyor.

Kullanıcılar tamamen kendi sürüş tarzına göre dört farklı mod arasından tercih yapabiliyor. Günlük kullanım için eco, daha hızlı sürüşler için sport, yüksek performans için hyper modu tercih edilebiliyor. Dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıran bir modun mevcut olduğunu da ayrıyeten belirtelim.

Dört seviyeli ayarlanabilir fren sistemi sayesinde fren yaptıkça ortaya çıkan enerji bataryaya geri yükleniyor. Ayrıca engebeli yollarda sarsılmadan ilerlemenize yardımcı olan süspansiyon sistemi bulunuyor. Ön tarafta yaklaşık 53 cm, arka tarafta ise yaklaşık 45 cm büyük lastikler yer alıyor.

Talaria Komodo Fiyatı

Siyah, yeşil ve mavi gibi farklı renk seçenekleri ile sunulan Talaria Komodo için 5.699 dolar (244 bin 804 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yerden 31 cm yüksekte olan gövdeye sahip motosiklet, IP67 sertifikasına sahip. Bu özellikle su birikintilerinden geçerken ya da motosikleti yağmurlu havalarda sürerken daha güvenli bir deneyim elde edeceğiniz anlamına geliyor.