23.400 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! Projeksiyon Özelliğine Sahip

8849tech, yeni tableti Tank Pad Ultra'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Geniş bir alanı aydınlatabilen cihaz, dev batarya, yüksek RAM kapasitesi, gece görüş kamerası, ters şarj desteği ve çok daha fazlası ile beraber geliyor. Tablet, bunlara ek olarak dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor.

Tank Pad Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,95 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

İşlemci: Dimensity 8200

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 64 MP gece görüş kamerası

Ön Kamera: 32 MP

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Batarya: 23.400 mAh

23.400 mAh Projeksiyon Özelliği: Mevcut

Tank Pad Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tank Pad Ultra, 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın boyutu özellikle tek seferde daha fazla satır görmenize imkân tanıyarak hızlı okuma yapmanıza yardımcı olabilir. Öte yandan sosyal medyada daha az kaydırarak çok sayıda gönderiye göz atmanıza yardımcı olabilir. Çözünürlüğün ise YouTube ve benzeri platformlarda video izlemek için yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Tank Pad Ultra'da Hangi İşlemci Var?

Tablet, gücünü MediaTek'in Dimensity 8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.1 GHz Cortex-A78, üç adet 3.0 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Daha önce vivo V30 Pro ve vivo V27 Pro gibi modellerde de tercih edilen işlemci, PUBG Mobile'ı HDR grafik ayarları ile 60 FPS'te çalıştırıyor. Genshin Impact'te ise yüksek grafik ayarlarında 30-40 FPS almanızı sağlıyor.

Tank Pad Ultra Kaç mAh Batarya Sunuyor?

Tank Pad Ultra'da 23.400 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya, tabletin çok uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu tablet ayrıca powerbank olarak da kullanılabiliyor. Yani telefonunuzu bu tablet ile şarj edebileceksiniz. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Tank Pad'de 21.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Tank Pad Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası yer alıyor. Gece görüş kamerası, kızılötesi LED'ler aracılığıyla zifiri karanlık ortamlarda fotoğraf ve video çekilebilmesini sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Tank Pad'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zekâ destekli ana kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. İki tableti karşılaştıracak olursak Pad Ultra'nın kamera konusunda çok daha iddialı olduğunu söylemek mümkün.

Tank Pad Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Tank Pad Ultra'nın satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı fakat şu an Türkiye'de 8849tech'in tablet modelleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Tank Pad Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tank Pad şu anda 540 dolar (24 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Tank Pad Ultra'nın Tank Pad'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 600 dolar (26 bin 766 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Tank Pad Ultra'nın özellikle kamp yapmayı seven kişilere hitap ettiğini söyleyebilirim. Örneğin 1080p çözünürlüğünde 206 lümen dahili projektörü kullanarak sevdiğiniz filmi veya diziyi izleyebileceksiniz. Ayrıca kamp ışığı sayesinde el fenerine gerek kalmadan ortamı aydınlatabileceksiniz. Bu arada gece görüş kamerasının da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumda tabletin eşsiz bir ekipman olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu cihazın standart tabletlerden çok daha ağır olduğunu belirteyim. 1,35 kilogram ağırlığındaki tableti evde koltukta uzun süre boyunca kullanmak oldukça zor olacaktır.