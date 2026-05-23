Lenovo 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! 165Hz Ekran ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, LOQ 15 Gen 11'i tanıttı. Bununla bilrikte dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeşil renge sahip olan bilgisayarın ekran kartı tarafında üç farklı seçenek bulunuyor. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun sürümü seçebiliyor. Laptopta ayrıca AMD tarafından geliştirilen bir Ryzen işlemcisi yer alıyor.

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15,3 inç

15,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Renk Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: AMD Ryzen 7 250

AMD Ryzen 7 250 Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5050 / 5060 / 5070

NVIDIA RTX 5050 / 5060 / 5070 RAM: 16 GB ve 32 GB

16 GB ve 32 GB Depolama: 512 GB ve 1 TB SSD

512 GB ve 1 TB SSD Portlar: USB-A, USB Type-C, HDMI 2.1, ses girişi ve ethernet

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in Ekran Özellikleri Neler?

15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Bilgisayar ayrıca yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor.

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarında AMD Ryzen 7 250 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Normalde 3.3 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 5.1 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu arada nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

AMD Ryzen 7 250 ve RTX 5050'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda AMD Ryzen 7 250 işlemcisi ve RTX 5050 ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri bulunuyor.

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in Ekran Kartı Nasıl?

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in ekran kartları arasında NVIDIA RTX 5050, 5060 ve 5070 olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartlarında DLSS 4, Ray Tracing (Işın İzleme) ve Reflex 2 dahil olmak üzere birçok özellik mevcut. DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor.

Ray Tracing daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. Reflex 2 ise oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor.

Lenovo LOQ 15 Gen 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda LOQ 15 Gen 11'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. LOQ 15 Gen 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo LOQ 15 Gen 11 için 1.645 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 75 bin 129 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarında olabilir. Lenovo LOQ 15 Gen 11'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo LOQ 15 Gen 11'in büyük bütçeli oyunları 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarda akıcı performansta oynamak isteyen kişilere hitap etmediğini belirteyim. Bu bilgisayar, Forza Horizon 6'dan Resident Evil Requiem'e kadar çoğu oyunu Full HD çözünürlükte sorunsuz çalıştırabiliyor. Counter-Strike 2 gibi donanımı pek zorlamayan oyunlarda daha yüksek FPS değerlerine ulaşılıyor.