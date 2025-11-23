Volkswagen Passat ePro Tanıtıldı! İşte Yeni Hibrit Versiyon

Volkswagen Passat'ın merakla beklenen yeni hibrit versiyonu Çin'de tanıtıldı. Özellikle sedan oluşuyla Türk kullanıcıların dikkatini çeken model yeni hibrit teknolojisi ile piyasada fark yaratmaya hazırlanıyor. Peki yeni Volkswagen Passat ePro teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Passat ePro Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Volkswagen, Çin’de düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı’nda Passat ailesinin tüm dikkatleri üzerine çeken yeni bir üyesini sahneye çıkardı. Modelin tasarımından güç mimarisine kadar birçok unsurun Çin pazarına özel olarak geliştirilmiş olması Passat ePro’yu markanın global stratejisinde ayrı bir yere konumlandırıyor.

Bu yeni versiyonun hedefi yalnızca mevcut Passat çizgisini güncellemek değil aynı zamanda hibrit teknolojisini farklı bir yaklaşımla kullanıcıya sunmak. Passat ePro’nun en temel farkı, geleneksel hibritlerden ayrılan seri hibrit mimarisi ile geliyor olması. Bu yapıda araçta yer alan içten yanmalı motor tekerleklere hiçbir şekilde güç iletmiyor. Benzinli ünite tamamen elektrik üretmeye odaklanırken sürüşün tümünü elektrik motoru üstleniyor.

Böylece araç her zaman elektrikli bir sedan gibi hareket ediyor; benzinli motor ise yalnızca bataryayı desteklemek için görev alıyor. Toplam sistem gücünün 250 beygirin üzerinde olduğu belirtilirken Volkswagen’in bu yapı ile hem performansı hem de enerji verimliliğini optimize etmeyi amaçladığı görülüyor. Tasarım cephesinde Passat ePro, markanın son dönemde Çin’deki modellerine kazandırdığı modern çizgileri taşıyor.

Ön yüzde ince LED gündüz farları ve onları birbirine bağlayan aydınlatma şeridi, modelin elektrikli vurgusunu güçlendiriyor. Aydınlatmalı Volkswagen logosu da bu yaklaşımın önemli bir parçası. Arka bölümde ise Çin pazarı için sıkça tercih edilen, bagaj boyunca uzanan tek parça LED stop grubu yer alıyor. Bu tasarım, sedan formunu daha geniş ve modern gösteren bir etki sunuyor. İç mekanda sade ve dijital odaklı bir yaklaşım hâkim.

Konsolun merkezinde büyük bir multimedya ekranı sürücünün önünde ise geniş bir dijital gösterge paneli yer alıyor. Volkswagen, fiziksel düğmeleri minimum seviyeye indirerek tüm kontrolün dokunmatik arayüz üzerinden sağlanmasını tercih etmiş. Direksiyon ve kapı üstünde yalnızca birkaç temel fonksiyon için tuş bulunuyor. Bu tasarımın özellikle Çin kullanıcılarının dijital ve minimal kokpit beklentilerini karşılamak üzere hazırlandığı anlaşılıyor.

Aracın kaputunun altında yüksek verimlilik odaklı 1.5 litrelik turbo motor ve ona eşlik eden 145 kW’lık elektrik motoru yer alıyor. EA211 ailesinin en güncel üyelerinden biri olan 1.5T EVO II motor, sadece elektrik üretmek üzere optimize edilmiş durumda. Elektrik motorunun güçlü yapısı ise araca tamamen elektrikli sürüş karakteri kazandırıyor. Volkswagen, batarya kapasitesi ve saf elektrik menzili gibi ek teknik detayları ilerleyen dönemde açıklayacağını belirtiyor.

