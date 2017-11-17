Tayvanlı Dansçı, Tasarladığı Robotik Kol ile Dans Gösterisi Düzenledi

Tayvanlı dansçı Huang Yi, sahip olduğu yeteneklerini, tasarladığı robotik kolla birleştirdi ve muazzam bir kareografiye imza attı. Şaşırmış olabilirsiniz, ancak Huang Yi, dansçı olduğu kadar aynı zamanda yetenekli bir mühendis. Tayvanlı dansçı ve mucit, TED Talk sahnesinde Kuka adındaki robotik kolla yaptığı dansla bir ilke imza atmayı başardı.

Robot kollar, halihazırda endüstriyel fabrikalarda kullanılıyor, hatta geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberlerle Adidas'ın bir fabrikasının sadece robotlar tarafından kontrol edildiğini sizlere aktarmıştık.

Fakat Yi'nin, hepimize göstermiş olduğu bu performans robotların insanlarla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Tayvanlı Yi, dansçılık ile mühendislik yetenekleri harmanlayarak, oldukça başarılı bir gösteriye imza attı. Bu iki uç mesleğin sahip olduğu disiplinler birbirlerinden çok farklı olsa da, TED Talk sahnesindeki kareografi iki mesleği tek bir noktada birleştiriyor.

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan, Yi ile Kuka'nın dans gösterisiyle baş başa bırakalım.

Bu arada güzel haber şu ki, en azından bu çevik kolla gelecekte yalnız başımıza dans etmekten kurtulmuş olacağız!