Samsung'dan Uygun Fiyatlı 240Hz OLED Oyuncu Monitörü Geliyor!

Samsung Odyssey serisinin iddialı ancak cebi yoran modellerinin ardından, 27 inçlik yeni Odyssey OLED G61SH modelini tanıttı. Bu model, özellikle rekabetçi oyunlarda hız arayan fakat bütçesini yormak istemeyen oyuncular için güzel bir alternatif.

Samsung Odyssey OLED G61SH'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1440 piksel

: 2560 x 1440 piksel Panel Türü : OLED

: OLED Yenileme Hızı : 240Hz

: 240Hz Tepki Süresi : 0.03 ms

: 0.03 ms Kontrast Oranı : 1.000.000:1

: 1.000.000:1 Parlaklık : 400 nit

: 400 nit Renk Gamı : %99 DCI-P3

: %99 DCI-P3 Portlar: 1 adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm kulaklık girişi

Odyssey OLED G61SH, aslında 2024 yılında gördüğümüz ve 799 dolara satılan G61SD modelinin daha ulaşılabilir bir versiyonu. Samsung, yeni oyuncu monitörünün fiyatını aşağı çekmek adına tasarım ve bağlantı noktalarında bazı tavizler vermiş. Fakat işin sevindirici yanı, cihazın oyun deneyimini doğrudan etkileyen ekran teknolojisinin aynı kalmış olması.

Şimdi gelelim monitörün teknik özelliklerine. Odyssey OLED G61SH, 2560 x 1440 pksel çözünürlüğünde 3. nesil bir QD-OLED panele sahip. Bu panele, 240Hz ekran yenileme hızı ve 0.03 ms tepki süresi eşlik ediyor. Bu özellikler, CS:GO veya Valorant gibi saliselerin bile önemli olduğu rekabetçi oyunlarda tatmin edici bir akıcılık sağlıyor.

Cihaz sadece hız tarafında değil, görsel kalite konusunda da oldukça iddialı. Monitör yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsyor. Pantone sertifikasıyla da desteklenen ürün, ekranda gördüğünüz o canlı renkleri gerçeğe en yakın haliyle yansıtmayı başarıyor. Ayrıca, gündüz oyun oynamayı sevenler için de ekranda bulunan özel parlama önleyici kaplama, dış yansımaları ciddi oranda azaltarak odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Oyuncu monitörü, akıcı görüntüyü bozabilecek yırtılma ve takılma sorunları için de AMD FreeSync Premium teknolojisiyle desteklenmiş. Şirket, görsel kaliteyi daha da adına HDR10 ve HDR10+ Gaming teknolojilerini de cihaza eklemeyi unutmamış. Monitörün, parlaklığına baktığımızda ise bizi 400 nit gibi düşük bir parlaklık değeri karşlıyor. Bu değer, üst düzey 1000 nitlik modeller kadar iyi bir parlaklık sunmasada, çoğu oyuncu için karanlık sahnelerde bile yeterli bir derinlik sunuyor.

Samsung, OLED panellerin o meşhur arızası olan ekran yanması sorununa, bu yeni oyuncu monitöründe birtakım önlemler almış. Şirket, ekran yanma riskini azaltmak için, görev çubuğu veya oyun içi arayüz gibi sabit duran pikselleri algılayıp parlaklıklarını kısan bir yazılım kullanmış. Bu yazılımla ekran ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Odyssey OLED G61SH'nin portları arasında ise bir adet HDM 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Samsung, port konusunda biraz cimri davranmış görünüyor. Ancak, bunu cihazın fiyatını düşürmek için yapılan bir hamle olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca monitör standı, kullanıcılara cihazın yükseklik, eğim, sağa-sola dönüş ve 90 derece ayarlarını kolayca yapabilmelerine imkan tanıyor.

Samsung Odyssey OLED G61SH Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Odyssey OLED G61SH'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Samsung'un G61SD gibi OLED monitörlerin halihazırda Türkiye'de satıldığını düşünürsek bu modelin de geleceğini söyleyebiliriz.

Samsung Odyssey OLED G61SH'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Odyssey OLED G61SH, 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel döviz kuruyla 26 bin 406 TL'ye tekabül ediyor. Monitörün henüz Türkiye fiyatı açıklanmasada, ek vergilerle cihazın farklı bir fiyatla satılacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak, Odyssey OLED G61SH'nin özelliklerinin gayet yeterli olduğunu dünüyorum. Monitörün OLED ekrana ve 27 inç büyüklüğe sahip olması sadece oyun deneyimini değil seyir zevkini dfe üst seviyelere taşıyacaktır. Fiyat noktasında ise monnitör, eğer ülkemizde kullanıcıları üzmeyecek bir fiyatla satışa çıkarsa, gayet alınabilir duruyor.