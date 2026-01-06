CES 2026'da 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

CES 2026 etkinliğinde akıllı telefonlardan insansı robotlara kadar heyecan verici teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Bu ürünler arasında TCL NxtPaper 70 Pro da bulunuyor. Bütçe dostu Android telefon, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

TCL NxtPaper 70 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: Full-HD+

Full-HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: NxtPaper 4.0

NxtPaper 4.0 Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 Arka Kamera: 50 MP (OIS destekli) ana kamera + 8 MP ikinci kamera

50 MP (OIS destekli) ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.200mAh

5.200mAh Hızlı Şarj: 33W

33W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşletim Sistemi: Android 16

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL NxtPaper 70 Pro, NxtPaper 4.0 ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Cihazda doğal ışık modu, mavi ışık filtresi, titreşimsiz görüntü ve yansıma önleyici özellikler gibi yedi farklı göz koruma teknolojisi mevcut.

Tek tuşla Color Paper, Ink Paper ve Max Ink modları arasında geçiş yapılabiliyor. Telefon ayrıca T-Pen isimli kalemi destekliyor. Bu sayede yapay zeka destekli el yazısı tanıma ve ekran kapalıyken not alma gibi özelliklere erişilebiliyor. Böylece üst düzey bir deneyim elde ediliyor. 8 GB RAM'e sahip olan telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan TCL NxtPaper 60 Ultra'da MediaTek Dimensity 7400 tercih edilmişti.

NxtPaper 70 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. OIS desteğine sahip olan bu kameralar, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

TCL NxtPaper 70 Pro Fiyatı

Mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan TCL NxtPaper 70 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 339 euro (17.137 TL), 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 389 euro (19.665 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, 2026 yılının şubat ayından itibaren dünya genelinde satışa sunulacak.