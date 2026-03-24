TCL Q9M Pro Tanıtıldı! 5000 Nit Ekran Parlaklığı ve Uygun Fiyatlıyla Sınırları Zorluyor

TCL, Çin'deki bahar etkinliğinde ev sineması standartlarını değiştiren Q9M Pro SQD-Mini LED TV modelini tanıttı. 55 inçten 98 inçe kadar devasa boyutlarla gelen seri, sunduğu üst düzey teknolojiye rağmen uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

TCL Q9M Pro SQD-Mini LED TV'nin Özellikleri

Ekran Boyutu : 55 / 65 / 75 / 85 / 98 inç

: 55 / 65 / 75 / 85 / 98 inç Panel Teknolojisi : SQD Mini-LED

: SQD Mini-LED Ekran Yenileme Hızı : 150 Hz (300 Hz'e kadar destekli)

: 150 Hz (300 Hz'e kadar destekli) Çözünürlük : 4K

: 4K Parlaklık : 5.000 nit

: 5.000 nit RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi: Lingkong UI 3.0

Geleneksel Mini LED ekranların ötesine geçen Q9M Pro, SQD Mini-LED paneli ve 4K çözünürlüğüyle kullanıcılara bir üst düzey bir görüntü kalitesi sağlayacak. Dahası, televizyon 5.000 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık değerine sahip. Bu değer ile ekrandaki yansımalar ve aydınlık sahneler izleyicilere son derece parlak ve gerçekçi bir şekilde gösterilecek. Ayrıca cihazda, 3.552 adet karartma bölgesi bulunuyor. Bu sayede, karanlık sahnelerdeki ışık sızmaları engelleniyor ve OLED panelleri kıskandıran kusursuz bir siyah renk derinliği sunuluyor.

Q9M Pro, tasarım olarak ultra ince ve çerçevesiz bir ekrana sahip. Şirket, bu çerçevesiz ekranda Butterfly Wing Starlight adı verilen bir ekran kaplaması kullanılmış. HVA 2.0 panelle üretilen bu özel çift katmanlı yapı, ekrandaki parlamaları ve yansımaları minimuma indiriyor. 178 derecelik görüş açısıyla da televizyonu odanın neresinden izlerseniz izleyin aynı kaliteyi alıyorsunuz.

Görüntü işleme tarafında ise cihaz gücünü TCL'nin TSR yapay zeka motorundan alıyor. Bu motor, düşük çözünürlüklü eski filmleri veya televizyon yayınlarını anlık olarak analiz ederek, görüntü kalitesini neredeyse 4K kalitesine ve netliğe yükseltiyor. Böylece özellikle yeşilçam sineması veya kült film severler, düşünük çözünürlüklü film izleme çilesinden kurtulacağa benziyor.

TCL, bu muazzam görüntü teknolojisine yakışır bir ses deneyimi için Q9M Pro'da ünlü ses sistemleri markası Onkyo ile çalışmış. Televizyonda 2.1.2 kanallı Hi-Fi ses sistemi bulunuyor. Tavana doğru ses veren hoparlörler ve dahili subwoofer sayesinde, harici bir ses sistemi almanıza gerek kalmadan odayı dolduran br sinema sesi alabiliyorsunuz.

TCL, ayrıca bu televizyonunda oyuncuları da unutmamış. Ekran, 4K çözünürlükte 150 Hz yenileme hızı sunarken, yenileme hızı özel modlarla birlikte 300 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede en hareketli ve aksiyon dolu oyunlarda bile ekranda yırtılma veya bulanıklık yaşanmıyor. Böylece oyunculara Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda en akıcı deneyim sunuluyor.

Ayrıca, akıllı TV arayüzünün takılmadan, yağ gibi akması için cihaza 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eklenmiş. Üzerinde tam dört adet HDMI 2.1 portu barındıran televizyon, hızlı veri aktarımı ve kesintisiz internet deneyimi için yeni nesil Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor.

Tüm bunlara ek olarak, Q9M Pro TCL'in kendi geliştirdiği Lingkong UI 3.0 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. İşletim sisteminin en çok beğenilen özelliği ise açılışta sinir bozucu reklamların olmaması.

TCL Q9M Pro SQD-Mini LED TV Türkiye'de Satılacak mı?

TCL, Q9M Pro'nun Türkiye satışı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak TCL mevcut birçok ürününün ülkemizde satıldığını göz önünde bulundurursak, cihaz yakında Türkiye'de satışa sunulabilir.

TCL Q9M Pro SQD-Mini LED TV'nin Fiyatı Ne Kadar?

Gelelim herkesin merak ettiği şey olan fiyata. TCL Q9M Pro'nun 55 inçlik modeli Çin'de 6.199 ( yaklaşık 39 bin 988 TL) yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Serinin en büyük üyesi olan 98 inçlik versiyon ise 19.999 (yaklaşık 128 bin 984 TL) yuan gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sahip. Eğer televizyon Türkiye'de satışa sunulursa bu fiyaların ek vegilerle birlikte yükseleceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Halizhazırda TCL'in 4K 65 inçlik bir televizyonunu kullananan biri olarak söylebilirim ki firma sahip olduğu teknik özelliklere göre gerçekten uygun fiyatlı bir televizyon serisi üretmiş. Q9M Pro'da bulunan 5000 nit gibi devasa parlaklık, 3552 karartma bölgesi, 150 Hz ekran yenileme hızı gibi bazı özellikler bunu kanıtlar nitelikte. TCL'in bu yeni serisine her ne kadar uygun fiyatlı desek de elbette televizyon Türkiye'ye geldiğinde ek vergiler sebebiyle fiyatı katlanacaktır. Ancak yine de Q9M Pro'nun, benzer donanıma sahip rakip markaların modellerine kıyasla çok daha erişebilir bir seçenek olacağını düşünüyorum.