TCL 120Hz Ekranlı Android Tablet Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

MWC etkinliğinde akıllı telefondan tablete kadar çeşitli teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. TCL, Tab A1 Plus isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tabletin fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Tablet yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TCL Tab A1 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Hoparlör: Dört adet

Dört adet Boyut: 275,6 x 189,34 x 6,7 mm

275,6 x 189,34 x 6,7 mm Ağırlık: 542 gram

542 gram İşletim Sistemi: Android 16

TCL Tab A1 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL Tab A1 Plus, 1600 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Tablet 450 nit parlaklığa sahip ancak Sunlight Display modunda bu değer 550 nite kadar çıkıyor.

TCL Tab A1 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

TCL Tab A1 Plus''ta Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. TCL NxtPaper 14'te sekiz çekridekli MediaTek Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti.

TCL Tab A1 Plus'ın Bataryası Kaç mAh?

Tab A1 Plus, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. 275,6 x 189,34 x 6,7 mm boyutlarında ve 542 gram ağırlığında olan Android tablet ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

TCL Tab A1 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TCL Tab A1 Plus'ın fiyatı açıklanmadı ancak tabletin 200 dolar (8.795 TL) civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Eğer bu iddia doğruysa tablet Türkiye'de 10 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Tabletin ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan TCL Tab A1 Plus'ın kendi segmentinde oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Tabletin sosyal medya kullanmak, film ve dizi izlemek, internette gezmek ve mobil oyun oynamak gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.