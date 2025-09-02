TCL'nin 3 Yeni Tableti Türkiye'de: Hem Ucuz Hem de Güçlüler!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız TCL, kısa bir süre önce yeni tabletleriyle Türkiye'ye adım attı. Şirket, TCL TAB 10L Gen 4, TAB 11 Gen 2 ve NXTPAPER 14 isimli yeni modellerini kısa bir süre önce ülkemizde satışa sundu. Gelin yeni TCL tabletlerinin özellikleri ve fiyatlarına hep birlikte göz atalım.

Yeni TCL Tabletleri Neler Sunuyor?

Kısa bir süre önce ülkemizde piyasaya sürülen TCL TAB 10L Gen 4 markanın uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeni TAB 11 Gen 2 ise orta segment sınıfına giren özellikleriyle hem günlük kullanım hem de iş ve okul için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. NXTPAPER 14 ise güçlü özellikeri ve büyük ekranı ile Samsung Galaxy Tab S10 FE gibi popüler modellerle rekabet edecek.

TCL TAB 10L Gen 4

Ekran: 1280 x 800 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 11 inç IPS ekran

1280 x 800 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 11 inç IPS ekran İşlemci: MediaTek MT8786

MediaTek MT8786 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 128 GB depolama

128 GB depolama Kamera: 2 MP ön kamera, 5 MP arka kamera

2 MP ön kamera, 5 MP arka kamera Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Şarj Hızı: 18 W

18 W Aksesuar: Yok

Temel kullanım için ideal olan özellikleriyle dikkat çeken TAB 10L Gen 4'ün fiyatı 6.999 TL.

TCL TAB 11 Gen 2

Ekran: 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 11 inç FHD+ ekran

1920 x 1200 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 11 inç FHD+ ekran İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 5 MP ön kamera, 8 MP arka kamera, LED flaş

5 MP ön kamera, 8 MP arka kamera, LED flaş Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Şarj Hızı: 18 W

18 W Aksesuar: Kalem desteği ( ayrıca satın alınabilir)

TAB 10L Gen 4'e kıyasla daha güçlü bir işlemciye, daha büyük bir bellek konfigürasyonuna sahip olan TCL TAB 11 Gen 2 ise 8.499 TL'lik fiyat etiketine sahip.

TCL NXTPAPER 14

Ekran: 2400 x 1600 piksel çözünürlük, NXTPAPER 3.0 Parlama teknolojisi, 3:2 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 14.3 inç ekran

2400 x 1600 piksel çözünürlük, NXTPAPER 3.0 Parlama teknolojisi, 3:2 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık 14.3 inç ekran İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 8 GB dahili + 8 GB sanal

8 GB dahili + 8 GB sanal Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 13 MP + 5 MP çift ön kamera, 8 MP arka kamera, LED flaş

13 MP + 5 MP çift ön kamera, 8 MP arka kamera, LED flaş Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Şarj Hızı: 33 W

33 W Aksesuar: Kalem desteği ( ayrıca satın alınabilir)

NXTPAPER serisinin yeni üyesi özellikle kağıt hissi veren ekran teknolojisi ve üst düzey donanımları ile özellikle iş ve okul alanlarında tablet ihtiyacı duyan kullanıcıları hedefliyor. Cihazın ülkemizdeki fiyatı 17.999 TL.

Peki siz yeni TCL tabletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar ülkemizdeki en iyi tablet modelleri listesine isimlerini yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.