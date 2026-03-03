16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

OPPO, Find N6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. MWC 2026 etkinliğinde sergilenen katlanabilir telefonun bazı görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte Find N6'nın özellikleri açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgliere göre telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Üçüncü Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 8,12 inç

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Paylaşılan görselde yer alan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

OPPO Find N6'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca 2 megapiksel çözünürlüğünde multispektral lens de yer alacak.

Find Find N6'nın ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Katlanabilir telefonda ayrıca Danxia renk modülü de yer alacak. Multispektral sensör içeren bu modül, video ve fotoğraflarda renk doğruluğunu arttıracak. Bu sayede çok doğal ve kaliteli görüntüler elde edilecek.

Find N5'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Find N5'in ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find N6'nın mart ayında tanıtılması bekleniyor. Türkiye'de Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N5 şu anda 97 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find N6'nın Find N5'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 100 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntüler ve özellikler göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find N6'nın en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Find N6'da yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar çekilebilecek, güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek ve dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Tüm bunların telefon kullanımını çok keyifli hâle getireceğini söyleyebilirim.