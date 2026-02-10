TECNO'dan Yeni Telefon Geliyor! 8 GB RAM, MediaTek İşlemci ve Dahası

TECNO, Camon 50 Ultra 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Camon 50 Ultra 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Bütçe dostu olması beklenen telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip ekranıyla da öne çıkacak.

TECNO Camon 50 Ultra 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 GPU: Mali-G615

Mali-G615 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

TECNO Camon 50 Ultra 5G, CN7c model numarası ile birlikte Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 1208 x 2644 piksel çözünürlük sunacak. Camon 40 Pro 5G'de 1080 x 2434 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 144Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran yer alabilir.

Serinin yeni modeli gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Camon 40 Pro 5G'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 8 GB RAM yer alacak. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Camon 40 Pro 5G'de 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğ iile satışa sunulmuştu. Yeni telefonda ayrıca 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alabilir.

Google Play Console'da ayrıca akıllı telefonun bir görseli de yer aldı. Bu görsele göre akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları, sol tarafında ise özel bir buton bulunacak. Bu özel butonun yapay zekâ özelliklerine kolayca erişilebilmesini sağlayacağı iddia edildi. Arka kamera tasarımının nasıl olacağı ise henüz belli değil.

TECNO Camon 50 Ultra 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon 50 Ultra 5G'nin 2026'nın mart veya nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. 2025'in mart ayında tanıtılan TECNO Camon 40 Pro 5G Türkiye'de şu anda 19 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla Camon 50 Ultra 5G'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Telefonun fiyatı ise 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.