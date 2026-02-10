vivo'nun 90W Hızlı Şarja Sahip Tableti Yolda! Güçlü İşlemcisi Var

vivo, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad 6 Pro olarak isimlendirilen tablet yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla birlikte tabletin şarj hızı açıklığa kavuştu. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo Pad 6 Pro Yeni Bir Sertifika Aldı

PA2671 model numarasına sahip olan vivo Pad 6 Pro 3C sertifikası aldı. Sertifikada yer alan bilgilere göre tablet 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde tablet kısa sürede şarj olacak. Böylece zamandan önemli ölçüde tasarruf edilecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo Pad 5 Pro'da 66W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Pad 5 Pro ayrıca 12.050 mAh batarya kapasitesine sahip. Serinin yeni modeli de 12 bin mAh civarı bir batarya kapasitesi ile birlikte gelebilir. Dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Yeni tablet ayrıca tıpkı Pad 5 Pro gibi 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir.

Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Tabletin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla tek çekridek performansında yüzde 20 oranında, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar artış sunuyor. Qualcomm'un bu güçlü işlemcisi sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

vivo Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Pad 5 Pro için 2 bin 999 yuan (18 bin 909 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. vivo Pad 6 Pro'nun ise 3 bin 300 yuan (20 bin 808 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Pad 6 Pro'nun 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan vivo Pad 5 Pro Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satılması beklenmiyor.