10.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 2K Çözünürlüğe Sahip

Geçtiğimiz ay uygun fiyata 144Hz ekran sunan Android telefon POVA 7 5G'yi duyuran TECNO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte MegaPad Pro'nun özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet bütçe dostu olacak.

TECNO MegaPad Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 12 inç ekrana sahip TECNO MegaPad Pro 2K çözünürlük sunacak. Yüzde 86 ekran gövde oranına sahip tablet, gri ve mor olmak üzere ik ifarklı renk seçeneği ile gelecek. 550 gram ağırlığındaki cihaz yalnızca 7 mm kalınlığında.

10.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 2024 yılının aralık ayında tanıtılan TECNO Megapad 11'de 8000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisini tercih edilmişti.

TECNO'nun bütçe dostu yeni tabletinde 4.096 basınç seviyesi, düşük gecikme ve silgi işlevi sunan "MEGA Pencil" isimli bir kalem desteği olacak. Bu kalem sayesinde tablet üzerinden sorunsuz şekilde çizim yapılabilecek ve not alınabilecek.

Tablet çoklu görevler, ekranda hızlı öneriler ve çeviri gibi konularda yardımcı olacak yapay zeka destekli bir akıllı asistan ile birlikte gelecek. Bu asistan için özel bir buton yer alacak. Dolby Atmos teknolojisini destekleyecek MegaPad Pro'da dört adet hoparlör bulunacak.

TECNO'nun yeni tablet modelinmde 8 GB RAM görebiliriz. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alabilir. Cihazda microSD desteği de bulunabilir. Tablette hangi işlemcinin yer alacağı henüz bilinmiyor.

TECNO MegaPad Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO MegaPad Pro'nun Avrupa'da 200 dolar (8.143 TL) ile 250 dolar (10.179 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Tabletin 2025 yılının sonuna doğru tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.