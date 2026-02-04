8.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 144Hz Ekran ve Dahası

Tecno, en yeni akıllı telefonu Pova Curve 2 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ayın sonuna doğru Geekbench'te görüntülenen telefonun şimdi de tanıtım tarihi belli oldu. Son yapılan açıklamaya göre cihaz çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte telefon hakkında merak edilen detaylar açıklığa kavuşacak.

Tecno Pova Curve 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Tecno Pova Curve 2 5G'nin 13 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Önceki modeldeki kamera adası gibi dikey bir yerleşim görmeyeceğiz, kullanıcıları bunun yerine daha alışagelmişin dışında bir modül karşılayacak. Cihaz, siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Tecno Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknoloijisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Tecno Pova Curve 2 5G, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2364 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde etmeye yardımcı olacak.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ya da 64 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alabileceği söyleniyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunabilir.

Cihaz, gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonun şarj hızı, depolama alanı ve diğer önemli ayrıntılar ne yazık ki şimdilik soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Curve 5G için 15 bin 999 rupi (7.563 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pova Curve 2 5G'nin 20.000 rupiden (9.455 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini de belirtmek gerekiyor.