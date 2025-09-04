144Hz AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı Android telefon Spark Go 2'yi duyuran TECNO, kısa süre önce Pova Slim 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon, aşırı ince gövdesine rağmen 5.160 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

TECNO Pova Slim 5G Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Pova Slim 5G, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 120Hz yneileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. . 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı yer alıyor. 5.160 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

156 gram ağırlığındaki telefon yalnızca 5,95 mm kalınlığında. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan telefonda IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonda Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 ve çift SIM desteği mevcut. Pova Slim 5G'de bulunan Dolby Atmos teknolojisi, müzik dinleme ve film izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Peki TECNO'nun yeni telefonunun fiyatı ne kadar?

TECNO Pova Slim 5G Fiyatı

Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan TECNO Pova Slim 5G için 19.999 rupi (9.341 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan Pova Slim 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.