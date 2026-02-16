8 GB RAM'li Ucuz Android Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

TECNO, Spark 50 4G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Spark 50 4G'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca dev batarya ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

TECNO Spark 50 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ses: Çift hoparlör, DTS ses desteği

Çift hoparlör, DTS ses desteği Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 18W kablolu şarj

Ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Spark 50 4G'de DTS desteğine sahip çift hoparlör bulunacak. Akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte gelecek. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

TECNO Spark 50 4G gücünü MediaTek'in işlemcisi Helio G81'den alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra PUBG Mobile ve Clash of Clans gibi mobil oyunlar için yeterli performans elde ediliyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

TECNO Spark 50 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. Serinin yeni modeli TECNO Spark 50 4G'nin ise buna göre 15 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

TECNO Spark 50 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 4G'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiye öne çıkan TECNO Spark 40, 2025 yılının temmuz ayında tanıtıldığını belirtelim.