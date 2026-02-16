12 GB RAM'li Fiyat Performans Canavarı Tablet Türkiye'de!

Black Shark Gaming Pad, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyat performans ürünü olarak nitelendirilen bu model, kullanıcıların karşısına dev batarya, yapay zeka destekli özellikler, yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlası ile çıkıyor. Ayrıca cihaz uygun fiyatı sayesinde ulaşabilir tabletler arasında yer alıyor.

Black Shark Gaming Pad'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Shark Gaming Pad, Türkiye'de 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 12 GB LPDDR5X RAM ile birlikte gelen cihaz, depolama tarafında ise 256 GB UFS 4.0 seçeneği sunuyor. 7 bin 333 TL'den başlayan taksit seçeneği ile sunulan tablet, siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip.

Black Shark Gaming Pad'in Özellikleri Neler?

Boyut ve Ağırlık: 322 gram ağırlık, 7,7 mm kalınlık

322 gram ağırlık, 7,7 mm kalınlık Ekran: 8,8 inç büyüklük, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 343 PPI piksel yoğunluğu

8,8 inç büyüklük, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık, 343 PPI piksel yoğunluğu İşlemci (CPU): Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Batarya: 7.300 mAh kapasite

7.300 mAh kapasite Pil Ömrü: 10,3 saat web gezintisi, 7 saat video, 5,6 saat oyun, 76 saat müzik

10,3 saat web gezintisi, 7 saat video, 5,6 saat oyun, 76 saat müzik Bağlantı ve Görüntü: DisplayPort çıkışı (4K destekli), Widevine L1 sertifikası

DisplayPort çıkışı (4K destekli), Widevine L1 sertifikası Aksesuarlar ve Soğutma: Manyetik oyuncu kılıfı (kutu içeriği), manyetik soğutucu uyumluluğu

Manyetik oyuncu kılıfı (kutu içeriği), manyetik soğutucu uyumluluğu Yazılım Özellikleri: Ultimate Game Mode (dokunma koruması, performans artışı), Gemini desteği

322 gram ağırlığındaki Black Shark Gaming Pad, 7,7 mm kalınlığa sahip. Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 343 PPI piksel yoğunluğu, 600 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Manyetik oyuncu kılıfı ile birlikte kutudan çıkan cihaz, daha gelişmiş bir soğutma için isteğe bağlı olarak manyetik soğutucu ile uyumlu şekilde çalışarak daha etkili bir soğutma deneyimi elde etmeye olanak tanıyor.

Widevine L1 sertifikasına sahip olan tablet, DisplayPort çıkışı sayesinde oyunları, filmleri ve videoları 4K kalitesinde büyük ekranda izleme olanağı sağlıyor. Cihaz, 7.300 mAh batarya kapasitesi ile gün boyunca kullanım imkânı sağlıyor. Aktarılan bilgilere göre 7 saat ivdeo oynatma, 76 saat müzik dinleme, 10,3 saat web'de gezinme ve 5,6 saat oyun oynama mümkün hâle geliyor. Black Shark Pad 7 4G ise 7.700 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

"Ultimate Game Mode" isimli bir oyun moduna sahip olan cihaz, yanlışlıkla ekran dokunuşlarını önlemek, yüksek performans elde etmek gibi imkânlar elde etmenize yardımcı olurken Google'ın kendi yapay zeka destekli sohbet botu olan Gemini desteği sayesinde ise oyunlar hakkında önemli ipuçları elde etmenize yardımcı oluyor.