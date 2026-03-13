TECNO'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! MediaTek İşlemci ve Dahası

TECNO Spark 50 5G, Google Play Console'da ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Spark 50 5G'de MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Android 16 işletim sistemine sahip cihaz ayrıca 6 GB RAM ile birlikte gelecek.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi. IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 6 GB

TECNO Spark 50 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Spark 50 5G'nin ekranı 6,6 inç civarında olabilir. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Spark 40'ta 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve IPS LCD ekran tercih edilmişti.

TECNO Spark 50 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanan işlemci, 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

TECNO Spark 50 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Spark 50 5G'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Spark 40, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark 50 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Spark 50 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin TL'ye satılıyor. Spark 50 5G'nin Spark 40'tan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 18 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda TECNO Spark 50 5G'nin kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Orta sınıf işlemci hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacak. Bu arada telefon, yüksek yenileme hızı akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Özellikle 60Hz bir telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip bir telefona geçildiğinde bu fark belirgin şekilde hissediliyor.