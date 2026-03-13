OPPO'dan Yeni Telefon Geliyor! 16 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

OPPO Find X9 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri sızdırılan Find X9 Ultra'nın yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Görsele göre cihaz, serinin bir önceki modeli olan Find X8 Ultra'ya çok benzeyecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Daire şeklindeki bu modül üzerinde dört adet kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun sağ tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görselde cihazın siyah renk seçeneği mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.82 inç

6.82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.050 mAh

7.050 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar RAM: 16 GB'a kadar

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek bulunuyor. Telefonda bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunar olmadan oynanabilecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 7.050 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Find X9 Ultra, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. OPPO Find X8 Ultra'da ise 6100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinden 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 2500 nit civarı parlaklık yer alabilir.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı, AMOLED ekran ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8 Ultra, geçitğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip Find X9 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro, 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılanm görsele göre OPPO Find X9 Ultra'nın şık tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. Telefon, tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak. Çok güçlü işlemci sayesinde telefon yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz çalıştırabilecek. Dev batarya ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Genel olarak bence bu telefonu kullanmak çok keyifli olacaktır.