TECNO'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Netleşti

TECNO yakında Spark 50 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce Google Play Console'da çıkması ile birlikte bazı özellikleri açıklığa kavuşan cihazın şimdi de tanıtım tarihi açıklandı. Uygun fiyatlı olarak kabul edebileceğimiz bir başlangıç fiyatıyla sunulması beklenen telefon, sadece birkaç gün sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak.

TECNO Spark 50 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 5G'nin 27 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı belirtildi. Tanıtımla birlikte Android telefonun bütün özellikleri, tasarımı, fiyatı ve renk seçenekleri netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model Tecno Spark 40'ın tanıtımı, geçen yılın Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Bu da bize markanın iki model arasında çok fazla boşluk bırakmak istemediğini gösteriyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 6300

GPU: Mali-G57

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Teknolojisi. IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Renk Seçenekleri: Siyah, altın, mor ve yeşil

TECNO Spark 50 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Spark 50 5G, 6,6 inç civarında ekran büyüklüğü ile gelecek. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde etmenize imkân tanıyacak.

TECNO Spark 50 5G Kaç mAh Batarya Kapasitesi Sunacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesi ile sunulacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu uzun bir süre boyunca şarj etmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Çok yoğun işlem gücü tüketen uygulamalar kullanmaya ihtiyaç duymuyorsanız yaklaşık 1,5-2 güne kadar pil ömrü elde etmeniz bile mümkün.

TECNO Spark 50 5G'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Telefon, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ile 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek içeriyor. Bu işlemci ile battle royale oyunları arasında önemli yere sahip PUBG Mobile ve Riot Games'in sevilen oyunu League of Legends: Wild Rift gibi oyunlar için yeterli performans elde edersiniz.

TECNO Spark 50 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz net bir açıklama yok fakat bir önceki model Spark 40 dâhil TECNO'nun çok sayıda telefonu şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Spark 50 5G modelinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

TECNO Spark 50 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40 şu an 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri ile yaklaşık 14 bin TL'ye satılıyor. Spark 50 5G, önceki modele kıyasla daha güçlü bir işlemci ve gelişmiş özelliklerle gelecek. Bu göz önüne alındığında yeni telefonu da en az 18 bin TL civarı bir fiyatla satışa sunulabileceğini söylememiz mümkün. Elbette ki konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadı. Yani nihai fiyat değişiklik gösterebilir.

Editörün Yorumu

TECNO, segmentine göre önemli bir özellik yelpazesi sunacak. Bunun da onun tercih edilebilcek telefonlar arasında yer almasını sağlayacağını düşünüyorum. Eğer şimdiye kadar 60Hz yenileme hızına sahip telefonlar kullandıysanız TECNO Spark 50 5G'nin sunacağı 120Hz yenileme hızı ile ciddi bir fark elde edebilirsiniz. Popüler mobil oyunlarda ideal performans sunacak olması da başka bir avantaj olarak öne çıkacak.