Bu Telefon Çok Ucuz! 8 GB RAM, 120Hz Ekran ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber TECNO Spark Go 3 isimli akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sunacak. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Cihaz ayrıca 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

TECNO Spark Go 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8MP

8MP İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Kablolu Şarj: 15W

Ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Spark Go 3'ün ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Ucuz Android telefon, 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan TECNO Spark Go 2'de IPS LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de IPS LCD ekran görebiliriz.

Bütçe dostu akıllı telefonda Unisoc T7250 işlemcisi ve Mali-G57 MP1 GPU bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

Spark Go 3'ün arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Spark Go 2'de de aynı kamera çözünürlükleri mevcut. Serinin yeni modeli, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alacak.

TECNO Spark Go 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark Go 3'ün 8.000 rupiden (3.817 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ise henüz belli değil.