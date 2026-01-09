Yapay Zeka Destekli Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip
TECNO Spark Go 3'ün tanıtım tarihi açıklandı. Peki, 8 GB RAM'e sahip ucuz Android telefon ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- TECNO Spark Go 3, 16 Ocak 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak.
- Telefonun 10.000 rupiden (4.778 TL) daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi.
- Uygun fiyatlı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak.
Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. TECNO Spark Go 3'ün tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca bütçe dostu akıllı telefonun tasarımı da belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Spark Go 3, çok yakında tanıtılacak. Telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.
TECNO Spark Go 3'ün Tanıtım Tarihi
TECNO Spark Go 3, 16 Ocak 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Yapay zeka asistanı ile birlikte gelecek akıllı telefonun arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üz erinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Görselde telefonun mavi renge sahip sürümü bulunuyor.
TECNO Spark Go 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64
Akıllı telefonda Unisoc T7250 işlemcisi yer alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz.
TECNO Spark Go 3'ün ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak. Cihaz ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği ile birlikte gelecek.
GTA 5 ve RDR 2 Çalıştıran Tablet Tanıtıldı! 180Hz Ekrana Sahip
ASUS, CES 2026 fuarında ROG Flow Z13-KJP isimli 2'si 1 arada tablet tanıttı. Windows 11 ile birlikte gelen tablet, yüksek performans sunuyor.
TECNO Spark Go 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?
TECNO'nun bütçe dostu akıllı telefonu Spark Go 3'ün 10.000 rupiden (4.778 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı Android telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.