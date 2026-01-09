Yapay Zeka Destekli Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. TECNO Spark Go 3'ün tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca bütçe dostu akıllı telefonun tasarımı da belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Spark Go 3, çok yakında tanıtılacak. Telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

TECNO Spark Go 3'ün Tanıtım Tarihi

TECNO Spark Go 3, 16 Ocak 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Yapay zeka asistanı ile birlikte gelecek akıllı telefonun arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üz erinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Görselde telefonun mavi renge sahip sürümü bulunuyor.

TECNO Spark Go 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64

Akıllı telefonda Unisoc T7250 işlemcisi yer alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz.

TECNO Spark Go 3'ün ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak. Cihaz ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği ile birlikte gelecek.

TECNO Spark Go 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO'nun bütçe dostu akıllı telefonu Spark Go 3'ün 10.000 rupiden (4.778 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı Android telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.