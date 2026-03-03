Tecno'dan 15 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat! Yapay Zeka Desteği Var

Tecno, MWC 2026'da yeni akıllı saati Watch GT 1S'in tanıtımını gerçekleştirdi. Cihaz, sağlık özellikleri ve yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkıyor. Tamamen sizi yansıtan bir görünüm elde etmenize olanak tanıyan akıllı saat, günlük hayatı mümkün olduğunda kolaylaştırmayı sağlıyor.

Tecno Watch GT 1S'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 15 güne kadar

15 güne kadar Suya Dayanıklılık: 5 ATM su direnci (50 metreye kadar)

5 ATM su direnci (50 metreye kadar) Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi Yapay Zeka Destekli Özelleştirme: Görselden görsele ya da metinden görsele arayüz özelleştirme

Tecno Watch GT 1S, Suya Dayanıklı mı?

Tecno Watch GT 1S, 5 ATM su direnci ile birlikte geliyor. Bu, kullanıcıların günlük kullanımda cihazın suya maruz kalması gibi durumlarla karşılaşması hâlinde endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Örneğin elinizi yıkarken akıllı saati takmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca hafif yağmurlarda da sorun oluşturmaz. Sadece sıcak suya maruz bırakmamanız ya da onunla dalış yapmamanız gerektiğini bilerek hareket etmeniz yeterli.

Tecno Watch GT 1S'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Akıllı saat, 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu elbette Tecno'nun testleri kapsamında elde edilen bir süre. Gerçek hayattaki pil ömrü, kullanım şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak çok yoğun güç gerektiren özellikler içermediği için şarj konusunda tatmin edici seviyede olacağı söylenebilir.

Tecno Watch GT 1S'te Hangi Yapay Zeka Özelliği Var?

Bu cihazın öne çıkan özelliklerinden biri, yapay zeka destekli arayüzler oluşturmaya imkân tanıması. Bu özellik sayesinde arayüz için bir görselden başka bir görsel oluşturabilir veya direkt hayalinizdeki arayüzü oluşturmak için kelimelerinize güvenebilirsiniz. Bu özelleştirme imkânı açısından cihazın kullanıcılara epey esneklik sunduğunu söylemek mümkün.

Tecno Watch GT 1S'in Sağlık Özellikleri Neler?

Watch GT 1S, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca uyku düzeninizi analiz edebiliyor, stres seviyenizi ölçebiliyor. Böylece hem olası sağlık sorunlarına karşı önceden harekete geçme imkânına sahip olabiliyor hem de ne zaman mola verip sakinleşmeniz gerektiğinin farkında olabiliyorsunuz.

Tecno Watch GT 1S, Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno'nun şu anda pek çok akıllı saat modeli Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak Watch Pro 3, Watch 3 Active ve Watch Pro 2 verilebilir. Bunları göz önünde bulundurarak Tecno Watch GT 1S'in de satışa sunulduktan bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulacağı söylenebilir. Konuyla ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Tecno Watch GT 1S, temel sağlık özelliklerinden uzun pil ömrüne kadar günümüz koşullarında bir akıllı saatin sahip olması gereken hemen hemen her özelliği taşıyor. Bu tür cihazları söz konusu özelliklerden dolayı tercih edenler tarafından tercih edilebilir ama bana göre suya karşı yeterince dayanıklı olmaması, tasarımı itibarıyla biraz sade kalması gibi dezavantajları da var. Elbette bunlar çoğu kişi için önemsiz detaylar olacaktır.