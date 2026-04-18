Xiaomi'den 9100 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Xiaomi'nin yeni tableti Redmi K Pad 2'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K Pad 2'nin renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Tablette ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimesnity işlemcisi bulunacak.

Redmi K Pad 2'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Redmi K Pad 2'nin renk seçenekleri arasında mor, gümüş ve siyah yer alacak. Tabletin arka yüzeyinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Redmi logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de siyah, mor ve yeşil renk seçeneklerinin tercih edildiğini belirtelim.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 1100 nit

1100 nit İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya: 9.100 mAh

9.100 mAh Hızlı Şarj: 67W

Redmi K Pad 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz LCD ekranda 165Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de 8,8 inç ekran boyutu, 1880 x 3008 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, LCD ekran ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K Pad 2'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact 60 FPS'te ise çalıştırabiliyor. Yani tablette çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Söz konusu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Redmi K Pad'de Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K Pad, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K Pad 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K Pad 2 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Pad ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor ancak Redmi K Pad satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K Pad 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Redmi K Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad için 2 bin 799 yuan (18 bin 452 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K Pad 2'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3 bin yuan (19 bin 777 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K Pad 2'nin tasarımını çok sevdim. Tercih edilen renk seçenekleri, tabletin çok bir tasarıma sahip olmasını sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak benim için batarya kapasitesinin yanı sıra işlemci de oldukça önemli. Tabletin çok güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve en kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.