OPPO'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9s, Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

OPPO Find X9s Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OPPO Find X9s, CPH2873 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 2 bin 571 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 881 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Bu arada RAM tarafında 16 GB seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde 2000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak, video düzenlemek ve 3D modelleme yapmak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön kamera: 32 MP

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya : 7.025 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Dimensity 9500s işlemcisi daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve hatta daha verimli bir şekilde çalışıyor.

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzeirnde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Find X8s'te 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 1600 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Find X9s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber yeni amiral gemisinin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X9s'in Find X9 Pro'dan biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 78 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9s'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemcisi sayesinde yoğun efektlere ve en kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma ya da takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda bence işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. X9s'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek.