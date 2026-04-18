7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 120Hz Ekran ve 6 GB RAM'i Var

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme C100i 4G'nin görüntüleri ortaya çıktı. Böylece telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca Unisoc'un giriş seviyesi bir işlemcisi bulunacak.

Realme C100i 4G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Realme C100i 4G'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. arka yüzeyde Realme logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Cihaz pembe ve gri renk seçeneklerine sahip olacak.

Realme C100i 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 6 GB'a kadar

6 GB'a kadar Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 45W veya 67W

45W veya 67W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64

Realme C100i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. C100i, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli C100'de 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

C100'de ayrıca 900 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Buna göre yeni telefonda 900 nti civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Realme C100i'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme C100i gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı düşük ayarlarda ortalama 30 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunun yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar ise daha yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor.

Unisoc T7250 işlemcisi daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada serinin diğer modeli C100 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Realme C100i 4G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. C100 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Realme C100i 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100i 4G'nin nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme C100 5G, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Realme C100i 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100i 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C100i 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme C100i 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C100 5G için 214 dolar (9.593 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C100 5G'nin C100i 4G'den daha iyi işlemciye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 170 dolar (7.620 TL) civarı fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme C100i 4G'nin tasarımını çok sevdim. Bence iki renk seçeneği de çok şık görünüyor. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Kullanıcıların bu sayede powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Benim için telefonda batarya kapasitesinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu, telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonun akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.