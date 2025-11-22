Tek Tuşla Tüm Verileri Yok Eden SSD Tanıtıldı

TeamGroup, verilerinin başkaları tarafından ele geçirilmesi gibi endişeleri olan kişilere yönelik yeni SSD'sini tanıttı. T-Create Expert P35S isimli bu SSD, mevcut verileri klasik yöntemlerden çok daha farklı bir yöntemle ortadan kaldırıyor. Üstelik bunu çok basit bir hareketle gerçekleştirme imkânı tanıyor.

T-Create Expert P35S Verileri Tamamen Temizliyor

Geniş bir ürün yelpazesi ile bilinen TeamGroup, verilerin yanlış ellere geçmesi gibi durumlara karşı büyük bir çözüm sunan T-Create Expert P35S'i duyurdu. Bu SSD, tek tıkla verileri ortadan kaldıran mekanizma ile birlikte geliyor. Üstelik bu verileri bir daha geri getirmek hiçbir şekilde mümkün olmuyor.

Şirketin aktardığı bilgilere göre P35S genel kullanıcı kitlesine veya günlük dosya depolama gibi amaçlara hitap etmiyor. TeamGroup, bu ürünle yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda büyük bir soruna neden olabilecek kritik verileri güvenli bir şekilde saklama ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor.

Bütün verileri ortadan kaldıran bir düğmeye yanlışlıkla basılma gibi durumların neden olabileceği sorunlar göz önünde bulundurularak iki aşamalı bir yaklaşım benimsendi. Öncelikle bir USB-C kablosu ile bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Kaydırma işlemini gerçekleştirmek için biraz kuvvet uyguladıktan sonra kırmızı uyarı işareti kısmen görünüyor.

İkinci aşama yani verilerin imha edilme işlemini başlatan kısma itmek için biraz daha fazla kuvvet uygulanıyor. Veri temizleme işlemi başlatıldıktan sonra bilgisayar ile olan bağlantısı kesilse dahi veriler silinene ve kullanılamaz hâle gelene kadar kesintiye uğramıyor. Bu sayede geride hiç veri kalıntısı olmuyor.

Yeni SSD sadece bir USB 3.2 bağlantı noktasına sahip. Ayrıca 1000 MB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızı sunuyor. 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile beraber geliyor. 9 cm'den biraz daha uzun ve 42 gram ağırlığında. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.