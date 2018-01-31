Teknoloji Bağımlısı Çocuklar Obez Olmaya Daha Yakın

Tüm dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu olan obezite, teknoloji bağımlılığı yüzünden oluşabiliyor. Birbirleriyle arkadaş olan bu iki büyük soruna karşı Dr. Birsen Öztürk, “Çocukların yüzde 8.2'si obez. Obezite çocuklukta başlıyor, ayrıca teknoloji bağımlılığı da obez yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde obez çocukların sayısı hızla artıyor. Teknoloji bağımlılığının obezitede büyük etkisinin olduğu belirtiliyorken, ailelerin de bu konuda bilinçli olması gerektiğine vurgu yapılıyor. "Çocuk kanallarında artık cips ve gazlı içecek reklamları yayınlanmayacak. Tuz, şeker ve yağ bileşenleri azaltılmış gıdaların satışlarına başlanacak. Çocuklar başta olmak üzere, hareketli bir yaşam için insanlar spora teşvik edilecek" açıklamasında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, ülkemizde fazla kilolu çocuk oranı yüzde 4.3, obez çocuk oranının ise yüzde 8.2 olduğunu açıkladı.

Çocukluk döneminden itibaren başlayan obeziteyi ve teknoloji bağımlılığını yenmenin çok zor olmadığını kaydeden Öztürk, teknoloji ve fazla kilo ilişkisini şu şekilde tanımladı: "Bilgisayar ve ekran başında geçirilen zaman ile birlikte, hızlı tüketilen yüksek kalorili gıdalar artmış, buna karşılık hareket etme imkanları azalmıştır. Yüksek kalorili gıda tüketiminde, özellikle çocuklar üzerinde medyanın ve reklamların olumsuz etkisi fazladır. Açıklanan bu eylem planı, yaşam tarzımızdaki bu döngüyü kırmak için atılacak adımlardan bir tanesi olacaktır. Çocuklarının fazla paketlenmiş gıda, abur, cubur tüketiyor olması, hareket ve spor aktivitelerinin olmaması, aileleri bu konu üzerinde düşünmeye sevk etmelidir. Bir uzmanın yardımı ile obeziteyi mümkün olduğunca erken saptamak ve erken müdahalelerle önlem almak en doğrusu olacaktır."

Ayrıca obezite konusunda ailelerin, okulların ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan doktor, bilinçlendirme konusunda "Okullarda seminerler verilebilir, okul kantinleri denetlenebilir. Okullarda sağlıklı beslenme ilkelerinin uygulanmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara yönelik zararlı gıdaların tanıtım ve reklamına izin verilmemelidir. Ayrıca çocukların güvenle sokakta oynayabilecekleri ortamın ve yeşil alanların sağlanması da ulusal bir politika olmalıdır.” sözlerini kaydetti.